Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Marja Henninen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Marja Henninen: Sinimusta Liike, Varsinais-Suomi

Olet kahden pienen lapsen äiti ja lähihoitaja vanhustyössä. Millainen on tavallinen arkipäiväsi ja ehditkö harrastaa jotain?

Vuorotyön takia päivät vaihtelevat jonkin verran. Onneksi nykyisessä työssäni kotihoidossa vuorot ovat pääsääntöisesti aamuvuoroja. Meillä päivät alkaa aina aikaisin aamulla. Molemmat lapset ovat aamuvirkkuja ja aamu alkaa monesti jo klo 5. Elämme normaalia lapsiperhe arkea vaikka meillä on erityislapsi joka tuo omat haasteet. Downin syndrooma -pojan kanssa ei iloa eikä vaarallisia tilanteita puutu. Aina hymyillään ja ollaan iloisia. Vien lapset arkena päiväkotiin. Se tuo meille selkeän päivärytmin jota esikoinen tarvitsee. Harrastuksille ei ole oikein aikaa, mutta aloitin juuri mieheni suvusta sukututkimuksen, sitä voi harrastaa kotona kun lapset nukkuvat.

Millaista tukea ja apua lapsiperheet tarvitsevat arkeensa ja onko sellaista mielestäsi saatavilla? Miten vaikuttaisit päättäjänä perhepolitiikkaan?

Kotihoidon tuki on aivan liian pieni. Vanhempien on hyvä olla pidempään kotona lapsien kanssa. Perustulomalli ja perhelaina olisivat siihen hyvä vaihtoehto. Äitien ja isien jaksamisesta on ollut puhetta. Äidit eivät jaksa ja perheet voivat huonosti. Uskon että moni perhe hyötyisi ns. vanhan ajan kotipalvelusta. Kodinhoitaja tuli lapsiperheen kotiin, auttoi kotitöissä jotta äiti sai levätä. Nykyään sellaista ei enää ole. Suomalaisten syntyvyys on laskenut viime vuosina. Korona-aika nosti hetkellisesti syntyvyyttä mutta se ei riitä. Päättäjänä haluaisin kehittää perheiden kotipalvelua. Lisäksi me tarvitsemme jonkinlaisen kannustimen jolla syntyvyys saadaan nousuun.

Kerrot olevasi politiikassa kokematon. Miksi lähdit juuri Sinimusta Liikkeen mukaan?

Politiikka on aina minua kiinnostanut. Olen aina ollut sitä mieltä että minusta tulisi hyvä poliitikko. Nyt tuntui, että on oikea aika lähteä politiikkaan mukaan. Sinimusta Liike on arvoiltaan juuri sellainen joka sopii minulle. Mieheni oli jo liittynyt Sinimustaan Liikkeeseen, joten minun oli helppo lähteä mukaan. Meillä on suvussa vahvana yhdistys- ja puoluetoiminta. Vaarini on minulle esikuva, hän oli monessa mukana. Hän ei antanut fyysisen vammansa estää toimintaansa. Hän oli mm. perustamassa urheiluseuraa vaikkei itse pystynyt urheilemaan.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Perhearvot ovat minulle tärkeitä. Lapset ovat suurin ilo mitä ihminen voi kokea. Se tunne, kun lapsi sanoo ensimmäisen kerran äiti, on jotain mitä ei voi sanoin kuvata. Suomalainen kulttuuri ja luonto ovat tärkeitä. Suomalaisuus uhkaa kadota kokonaan monikulttuurisuuden takia. Kouluissa ei saa kohta viettää joulua. Suvivirsi on jo kielletty laulaa koulun päättäjäisissä. Tärkein tavoitteeni on että lapsillani on hyvä ja onnellinen lapsuus. Turvallinen kasvuympäristö tuo turvaa ja luo hyvät lähtökohdat elämälle.

Kataisen hallitus romutti vanhusten laitoshoidon puolittamalla vanhainkotien ja muun pitkäaikaisn laitoshoidon paikkamäärän, painottaen kotihoitoa ja kodinomaisia olosuhteita. Nyt tilanne on todella huono. Miten saataisiin nopeilla toimilla vanhustenhoito sille tasolle, että kaikki tarvitsevat saisivat inhimilliset olosuhteet elämäänsä?

Nykyinen vanhuspolitiikka on liian tuloskeskeistä. Suurten yksityisten hoitolaitosten johdon ainoa tavoite on tehdä voittoa. Hinnoitellaan jokainen palvelu erikseen. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen aiheutti sen, että kotona asuu yhä huonokuntoisempia vanhuksia. Mitkään turvapalvelut eivät estä muistisairaan vanhuksen karkaamista kodistaan. Kuten monesti lehdestä saa lukea, että vanhus kadonnut kotoaan ja lähes kaikissa lopputulos on ollut traaginen. Hoitaja ei voi olla paikalla joka hetki. Hoitolaitokseen pääsemisen kriteerit ovat tiukentuneet. Niitä pitäisi muuttaa enemmän vanhuksia palvelevaksi. Vanhuksista on tullut heittopusseja jotka ravaavat kodin ja päivystyksen väliä. Paras vaihtoehto on pienten kunnallisten laitosyksiköiden perustaminen, joissa on kodinomaista hoitoa. Liian isot yksiköt ovat muistisairaalle huonoja. Hyvä vanhuus on ihmisoikeus.

Oliko mielestäsi hyvinvointialueiden perustaminen hyvä sote-ratkaisu?

Soteuudistusta tehtiin vuosikausia ja silti se epäonnistui. Lopulta hyvinvointialueet perustettiin liian nopeasti. Jonkinlainen siirtymä vaihe olisi ollut hyvä. Moni ihminen ihmettelee mikä tämä hyvinvointi alue edes on, ja minne ottaa yhteyttä, jos tarvitsee jotain apua.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Eduskunta tarvitsee uusia kasvoja. Sinimusta Liike on aidosti suomalaisten asialla. Olen yksi heistä, jotka ajavat suomalaisten lapsiperheiden ja vanhusten asiaa.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Olkaa rohkeita ja ollaan aidosti suomalaisuuden puolella.