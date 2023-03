Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Mika Schwach

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Mika Schwach: Valta Kuuluu Kansalle, Keski-Suomi

Esittelysi mukaan olet opiskelemassa uutta ammattia. Millainen on tavallinen arkesi nyt ja millaisiin töihin tavoittelet valmistuvasi?

Arkeni koostuu tällä hetkellä pääsääntöisesti opiskelusta. Tietysti eduskuntavaaliehdokkuus ja sitä kautta itseni tunnetuksi tekeminen vie aikaani paljon juuri tällä hetkellä. Olen terveydellisistä syistä joutunut jättämään työnkuvan, mitä olen ikäni tehnyt. Nyt opiskelen vakuutusyhtiön tuella uuteen ammattiin ohjelmistokehittäjäksi, josta toivon koulusta valmistuttuani saavani hyvän, ja minulle sopivan työpaikan.

Valta Kuuluu Kansalle -puolueessa puhutaan paljon demokratiasta ja kansanvallasta. Mitä ovat ne konkreettiset toimet millä Suomesta tehdään demokraattisempi? Suomessa ei juurikaan rajoiteta yli 18-vuotiaiden äänioikeutta. Pidätkö nykyistä vaalilakia hyvänä ja jos et niin miten sitä pitäisi muuttaa?

Demokratiaa ja kansanvaltaa lisäisin esimerkiksi äänestyksillä pienimmistäkin asioista netin kautta. Kirjaudummehan jo nytkin pankkiin ja valtionhallinnon palveluihin vahvalla tunnistautumisella, joten tekniikka tämän toteuttamiseen on jo olemassa. Tässä kohtaa haluan korostaa median puolueettomuutta ja kansalaiskeskustelun aktivoimista, että kansalla olisi se tieto päätösten vaikutuksesta ja näin ollen he tietäisivät äänestyspäätöstä tehdessään sen vaikutukset.

Haluan tässä kohtaa tuoda myös esille Suomen kansainväliset sopimukset mihin me olemme sitoutuneet edellisten päättäjien toimesta. Nykypolitiikassa se viimeinen argumentti on aina, vaikka itsekin tiedetään sopimuksen haitallisuus, on vedota tähän ja todeta että ”me emme mahda mitään”.

Näin ei saa olla, vaan Suomalaisten on itse päätettävä omista velvoitteistaan itsenäisesti ja siksi tämmöiset velvoittavat sopimukset on alistettava kansan mielipiteen alaisuuteen, haluammeko noudattaa enää niitä. Pidän 18 vuotiasta henkilöä valmiina antamaan äänensä Suomen kehityssuunnasta tulevaisuudesta.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Tärkein arvoni on sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo ja henkilökohtainen koskemattomuus.

Tavoitteeni on pyrkiä pitämään ja jopa parantamaan yhteiskuntamme turvallisena, elinvoimaisena, taloudellisesti riippumattomana, itsenäisenä ja puhtaana tuleville sukupolville.

Millä konkreettisilla toimilla Suomen maaseutu ja maatalous pidetään elinvoimaisena ja omavaraisena?

Ensinnäkin meidän tulee olla omavaraisia ja mahdollisimman riippumattomia muista maista ihan kaikessa, koska tällä riippuvuussuhteella ja mitä suurempi se on. Meitä voidaan tarvittaessa ohjailla ja jopa kiristää ulkovaltojen toimesta. Meidän pitää varmistaa, että koko maaseutu Suomessa on elinvoimainen ja hyvinvoiva, viljelijän tai karjatilallisen pitää saada työstään se palkka millä tulee toimeen. Nykytrendi on, että maaseutua kurjistetaan täysin pähkähulluin ilmastotoimin, vihreän siirtymän nimissä. Ensimmäisenä lopettaisin nämä tekemällä tehdyt ”jopa valheelliset” ilmastotoimet, ja tämäkin jo helpottaisi aluksi akuuttiin hätään ihmisiä mitkä saavat elantonsa maaseudusta.

Lupaat esittelyssäsi vastustaa holtittoman maahanmuuton ja halpatyövoiman sisäänajoa yhteiskuntaamme. Millainen maahanmuutto on mielestäsi hyväksyttävää ja miten se pitäisi kirjata lakiin?

Ensinnäkin kaikki Suomelle, sen yhteiskunnalle ja kansalle haitallinen maahanmuutto on keskeytettävä välittömästi. Hyväksyttävää maahanmuuttoa on, jos henkilö avioituu tai tulee maahan työn perässä, josta seuraa että hän integroituu ja tulee palkallaan toimeen ja näin ollen hyödyttää yhteiskuntaamme. Meidän tulee myös tarkoin varjella ja olla työkalu käytettävissä, missä yhteiskuntamme homogeenisuus ja yhteiskuntarauha on uhattuna. Perusteluiksi haluan esittää kysymyksen artikkelin lukioille: Montako maata maapallolla tiedätte missä eri etniset ryhmät elävät rauhassa ja hyvässä sopusoinnussa keskenään? Minä en tiedä yhtään. Lakiin nämä kirjaisin edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Olet melko uusi kasvo politiikassa. Miksi lähdit juuri VKK:n mukaan?

En pidä itseäni ihan uusimpana kasvona politiikassa, olenhan liittynyt Perussuomalaisiin jo 2017. Sitä ennen 2015 alkaen olin mukana ulkoparlamentaarisessa vaikuttamisessa. Ehkä voisin itseäni kuvailla mieluimmin silloin taka-alalla toimineeksi vaikuttajaksi.

Olen erittäin tyytyväinen VKK:n puolueohjelmaan, jonka keskeisiä arvoja on sanavapaus. Olen myös erittäin iloinen puolueohjelmassa painotetuista kristillisistä arvoista maamme ja yhteiskuntamme perustana, nämä arvot olemme havainneet hyviksi, toimiviksi ja taloudellista hyvinvointia edistäväksi. Itsehän en ole uskovainen, tämä saatettakoon lukioille tiedoksi.

Olen myös tyytyväinen asemaani vain puolueen kannatusjäsenenä, jossa minua ja minun sanomistani kuunnellaan ja arvostetaan. Saan myös sananvapauden nimissä olla toisen VKK ehdokkaan kanssa erimieltä asioista. Puoluekuri kun se puuttuu, toiminta VKK alla ei ole sitä mitä olemme näissä nykyisissä valtapuolueissa tottuneet näkemään, joten koen että voin kertoa sanomaani ilman pelkoa joutua hyljätyksi jopa erotetuksi puolueesta.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Lupaukseni teille on ajaa kaikin keinoin Suomen ja sen kansan etua. Kaikin käytettävissä olevin henkisin ja taloudellisin resurssein. Pyrin olemaan rehellinen poliitikko. Siksi en lupaa äänestäjilleni mitään toteutumattomia vappusatasasia yms.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Tästä linkistä pääset lukemaan esittelyni, toivottavasti olet pääpiirteittäin asioista samaa mieltä.

