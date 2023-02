Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Milka Ojala

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Milka Ojala: Sinimusta Liike, Varsinais-Suomi

Olet politiikassa mukana ensimmäistä kertaa. Kerrot esittelyssäsi olevasi 29-vuotias kirjanpitäjä ja tärkeimpiä arvojasi ovat aitous, yhteisöllisyys ja luonnollisuus. Mikä sai sinut liittymään Sinimustaan Liikkeeseen?

Vuoden 2015 pakolaisaalto ja siitä seuranneet terrori-iskut muuttivat maailmankatsomustani aika lailla. Vielä tänäkin päivänä kun joku puhuu Pariisista, ensimmäinen kuva mielessäni on ranskalaiset nuoret Bataclanin teatterin lattialla. Aluksi poliittinen kantani rakentui vain maahanmuuton vastustamiseen, ja olin keskiverto perussuomalaisten äänestäjä. Mutta kahdeksassa vuodessa perussuomalaisten linja on lepsuuntunut; puhutaan jo rajattomasta työperäisestä maahanmuutosta, ja siitä että myös afrikkalainen voi olla suomalainen. Oma linjani on taas koventunut, ja myös laajentunut ideologisesti etnonationalismin puolelle. Siinä vaiheessa Sinimusta Liike tuli sopivasti mukaan. Luin puolueohjelman, ja vakuutuin paitsi kovasta maahanmuuttolinjasta, mutta myös luonto- ja eläinarvoista, sekä kapitalismikriittisyydestä. En miettinyt sen kummempia vaan tiesin, että tämä on minun poliittinen koti, ja laitoin jäsenhakemuksen. Tässä sitä sitten lopulta ollaan, ehdokkaana eduskuntavaaleissa.

Mitä käytännössä teet nykypäivinä?

Töissäni kirjanpitäjänä olen paljon tietokoneella, joten vapaa-aikana yritän välttää ruutuaikaa. Käyn kuntosalilla ja liikun paljon luonnossa. Liikunta on osa isompaa elämäntapamuutosta; viimeisen vuoden sisällä olen laihduttanut lähes 30 kiloa. Luen jonkin verran poliittista kirjallisuutta. Viimeksi luin David Duken kirjan nimeltä Olipa kerran Eurooppa. Siinä käsitellään rotujen välisiä eroja tilastojen ja tutkimusten kautta. Vahva suositus, jos sen sattuu jostain löytämään. Ja vaikka sanoin välttäväni ruutuaikaa, niin myönnän olevani koukussa Instagram-tarinoihin. Ne on hauskoja!

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät epäkohdat, joihin Suomessa tulisi lainsäädännöllä puuttua?

Monikulttuurisuuden ihanne tulee poistaa lainsäädännöstämme. Avoimet rajat, monikielisyys sekä massiiviset tuet lobbausjärjestöille ovat myrkkyä Suomen kielelle ja kulttuurille. On hulluutta maksaa oman identiteettinsä tuhoamisesta. Brittibändi The Smithsin laulaja Morrissey sanoi hyvin: ”Jos kaikesta yritetään tehdä monikulttuurista, jäljelle ei jää mitään kulttuuria.” Kaksikielisyydestä tulee myös luopua. Ruotsin kieli voi olla vähemmistökieli kuten saame. Toinen asia johon tulee puuttua on perhepolitiikka. Syntyvyyden korjaantuminen kestää aikansa, ja siksi on tärkeää tehdä perheistä ykkösprioriteetti nyt eikä myöhemmin. Mallia voidaan ottaa vaikka Unkarista, jossa on käytössä valtion takaama perhelaina ja lukuisia eri verohelpotuksia lapsiperheille. Median vaikutusta ei voi myöskään sivuuttaa. Ylen sisältöä tulee kehittää suuntaan, jossa korostuvat perhekeskeisyys, terveet elämäntavat ja ennen kaikkea suomalaisuus.

Mihin asioihin henkilökohtaisesti haluat olla vaikuttamassa?

Haluan esimerkilläni kannustaa myös muita naisia osallistumaan kansallismieliseen toimintaan, tai vähintään äänestämään kansallismielisesti. Valitettavasti politiikkakeskustelu naisten keskuudessa on vahvasti kuplautunut, ja liberaaleista arvoista poikkeavat mielipiteet tuomitaan turhan nopeasti. Tiedän kuitenkin, että naiset eivät ole yhtenäisesti ajatteleva monoliitti, ja meitä kansallismielisiä naisia on paljon.

Eläinsuojelulain uudistusta on valmisteltu 12 vuotta ja sen pitäisi pian olla valmis. Onko se mielestäsi onnistunut muutos?

Kaikki parannukset eläinten oikeuksiin ovat tervetulleita, mutta en voi olla muuta kuin pettynyt koko uudistukseen. Perustuslakivaliokunta poisti uudistuksesta rituaaliteurastuskiellon vedoten uskonnonvapauteen. On käsittämätöntä, että näin väkivaltaisen toiminnan sallitaan jatkua. Mikään ei oikeuta aiheuttamaan eläimille kärsimystä. Jos saisin päättää, kieltäisin turkistarhauksen, eläimiin sekaantumisen ja rituaaliteurastuksen sekä rituaaliteurastetun lihan maahantuonnin. Lisäksi eläinsuojeluun tarvitaan lisää resursseja, jotta jokainen eläinrääkkäysepäily voidaan tutkia.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Nykypolitiikassa naiset edustavat yksitoikkoisen liberaalia linjaa, eikä eduskunnassa ole vielä ketään kaltaistani. Äänestä minua niin rikotaan muutamat lasikatot!

Mitä odotat tulevilta eduskuntavaaleilta?

Kyseessä on ensimmäiset vaalit pitkään aikaan, joissa voi äänestää aidosti suomalaisten puolella olevaa puoluetta, joka ei myöskään harjaa jäseniään liiallisen etnonationalismin takia. Toivon, että ainakin yksi Sinimustan Liikkeen ehdokas pääsee läpi, ja se on myös aivan realistinen tavoite.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Käytä äänesi fiksusti, ja mieti myös miten voisit itse vaikuttaa positiivisesti omaan yhteisöösi.