Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Miro Sarola

Miro Sarola, Sinimusta Liike – Uudenmaan vaalipiiri

Kuka olet ja mistä olet?

Olen Miro Sarola, 48 vuotias yrittäjä ja yliopisto-opiskelija. Syntynyt Järvenpäässä. 17 Helsinki vuoden jälkeen kirjoilla Rovaniemellä.

Miksi kannattaa äänestää Sinimustaa liikettä ja erityisesti sinua?

Sinimusta Liike on paras, tai käytännössä ainoa kansallismielinen ja anti-globalistinen puolue, joka EI ole samalla itänaapurin asialla. Sinimustan Liikkeen riveissä on montaa hyvää vaihtoehtoa, olen itse yksi sellainen, mm siksi, että olen aloittanut politiikan melko puhtaalta pöydältä.

Riippumatta stereotypioiden paikkaansa pitävyydestä, olet monen mielestä hieman ”erilainen” kansallismielinen. Oletko sopeutunut kansallismieliseen porukkaan ja miten entiset tuttavat ovat suhtautuneet nykyiseen linjaasi?

Nämä asiat ovat tietysti erittäin subjektiivisia. Sanoisin, että kansallismielisillä on kuitenkin turhan paljon omaa vastakkainasettelua muihin ihmisiin. Tarkoitan, että jos käyttäydyt itse hyvin, harvalla ihmisillä on kanttia hyökätä sinua vastaan edes sanallisesti kasvotusten. Tukea ja kannustusta on sen sijaan tullut varsin yllättävistäkin lähteistä.

Tarkennetaan vielä: eräässä antifasistien kirjoituksessa sinua kutsuttiin natsihipiksi. SML linjavedot ekologian saralla ovat myös keränneet tiettyjä soraääniä nettifoorumeilla, tiivistätkö omia näkemyksiä ympäristöasioissa?

Vaikka kansallismielisten ja nationalististen liikkeiden sisällä on ollut erilaisia painotuksia, itselleni on selvää, että kansallismielisyys on ympäristönsuojelua ja ekologisia arvoja tukevaa. Jos joku ei ymmärrä tai halua kuunnella selkeitä perusteluita miten tämä eroaa vihervasemmiston ajamasta ilmastopolitiikasta, ongelma ei ole minun. Lyhyesti sanottuna: voimme vaikuttaa ympäristöön, emme juurikaan ilmastoon.

Sinulta on useampi kirjoitus Julius Evolaan liittyen. Onko Evola jonkinlainen oppi-isäsi?

Inspiraationlähde lienee parempi sanavalinta. Arvostan ennen kaikkea laajaa ja perusteellista uppoutumista erilaisiin ideologioihin ja filosofioihin, samoin fasismin ja kansallissosialismin rakentavaa kritiikkiä. Olen toki hyvin tietoinen, että niin aikalaiset kuin monet nykypäivänä pitivät häntä ärsyttävänä snobina, joka filosofoi monokkeli silmässään, muttei tehnyt asioita käytännössä. Näihin ei liene yhtä oikeaa tai väärää vastausta. Kirjojen kirjoittaminen on toisaalta käytännön saavutus ja hänen useampi kymmenen kirjaansa saavat asioita aikaiseksi puoli vuosisataa myöhemmin, kun jonkun häntä kritisoineen sikäli kullanarvoinen käytännön aktivismi vaikkapa 1960 – luvulla on jäänyt historiaan.

Kiitos haastattelusta. Vaikka järkiperusteluiden pitäisi olla tärkeämpiä, mielikuvat syntyvät usein triviaaleista asioista, listaa haluamasi määrä triviaa itsestäsi:

Somekanavia: Kritiikin aika podcast, TikTok ja Instagram Booksbymuni ja Kritiikin aika

Harrastuksia: Laskettelu, kamppailulajit, kirjojen keräily, ruoanlaitto.

Työ: Nettidivari ja 2-3 laskutuksena tehtävää keikkatyötä.

Musiikki: Black metallista valtavirta poppiin ja joskus siltä väliltä.

Lainaus: ”Jos maistat muuta kuin tuskasi, ruokasi ei ole riittävän mausteista.” (Perttu Häkkinen)

Haave: Ekologinen ja tasokas majoitus- ja ohjelmapalvelutoiminta Lapissa.

Miro Sarola on ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä.