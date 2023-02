Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Niina Valtanen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita. Voit ilmoittautua haastateltavaksi sähköpostitse toimitus@kansalainen.fi

Niina Valtanen: Vapauden liitto, Satakunnan vaalipiiri



Kuka olet ja mistä tulet? Mitä teet työksesi ja millaisia harrastuksia

sinulla on?

Olen Niina Valtanen Satakunnasta, Kokemäeltä,

Aluevaltuutettu, Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Työskentelen myyntineuvottelijana, harrastan liikuntaa ja ulkoilua.

Minulla on kolme poikaa.

Pääsit aluevaaleissa täpärästi läpi. Nyt kun uuden hallintoportaan työ

on alkanut, niin vastasiko se odotuksiasi ja miten uskot voivasi siellä

vaikuttaa?

Kyllä, se vastasi odotuksiani, tiesin hyvin, jo etukäteen, mitä se tulee olemaan. Aluehallitus haluaa jyrätä valtuuston ohi ja käyttää sitä kumileimasimena. Iloisena olen huomannut, että yhä useampi valtuutettu on herännyt vastustamaan tätä. Me aluevaltuutetut olemme kansan edustajia hyvinvointialueella ja vaikuttaa voi tuomalla esiin kansan ongelmat ja murheet, vaatimalla muutosta, esimerkiksi aloitteiden kautta ja osallistumalla joka kokoukseen, sekä pitämällä puheenvuoroja, jotka herättävät kansaa, että he ymmärtävät muutoksen välttämättömyyden. Niin kauan kuin isot vanhat puolueet hallitsevat, kansan etu ei toteudu.

Onko pienpuolueilla tulevaisuudessa vaikutusmahdollisuuksia ja miksi

juuri Vapauden liitto?

Pienpuolueet, kasvavat nyt vauhdilla, kansa haluaa muutosta, ja pian emme enää ole pieniä!

Koska kansa kärsii ja kurjistuu, Itsenäisyytemme ja vapautemme halutaan viedä ja maamme myydä ulkomaille, tarvitaan puolue, jolle Suomen kansan etu ja vapaus on ykkösprioriteetti!

Vapauden liitto on joukko ihmisiä jotka taistelevat kansan puolesta, tyranniaa vastaan. Se on myös puoluekuriton puolue. Itse olen sitoutumaton ehdokas, joten voin täysin vapaasti toteuttaa työssäni niitä arvoja ja lupauksia jotka olen tehnyt äänestäjilleni.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Suomen kansa ensin. Köyhyys poistettava Suomesta. Vapaus, rehellisyys, kansanvalta, itsemääräämisoikeus, turvallisuus.

Rakennetaan rauhaa, ei sotaa.

Eroon Eu.sta ja Natosta.

Itsenäinen puolueeton Suomi, jossa on hyvä olla ja yrittää.

Ketään ei jätetä, aina heikomman puolella, tyranniaa ja valvontayhteiskuntaa vastaan.

Puolueesi ehdokassivulla kerrot vaaliteemoistasi. Avaisitko vähän, mitä

tarkoitat ”vihreällä huijauksella ja ilmastohysterialla”?

Ilmasto on muuttunut aina, vuosisatojen ja tuhansien kuluessa. Meillä on ollut lämpimiä ja kylmiä kausia.

Jokainen elollinen olento, sisältää hiiltä, hiilineutraali on yhtä kuin kuollut!

Hiilidioksidipitoisuus ilmassa voisi hyvin olla korkeampikin, korkeammat hiilidioksidipitoisuuden, takaavat hyvän sadon ja mahdollistavat metsien kasvun.

Ilmastohysteriaa pidetään yllä, valtamedian ja globaalin eliitin toimesta, jotta niillä voidaan kontrolloida ja ohjata kansoja.

Meillä ei ole ilmastonmuutosta.

Miten korjaisit nykyisen vanhustenhoidon kriisiytyneen tilanteen?

Lopetetaan rahan lapioiminen ulkomaille, erotaan EU.sta ja vedetään Nato hakemus pois.

Sekä lopetetaan sodan tukeminen ja rakennetaan rauhaa, puoluettomuutta ja itsenäisyyttä.

Tämä Raha suunnataan vanhustenhoitoon ja muuhun terveydenhuoltoon, joka on romahtamassa.

Koulutetaan jatkuvasti päteviä suomalaisia hoitajia, maksetaan olemassa oleville hoitajille kunnon palkka js huolehditaan työoloista.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Koska kansa tarvitsee kansanedustajia, jotka ajavat kansan etua, eivät omaa uraansa, kansanedustajia, jotka elävät kansan todellisuudessa ja joille Suomen kansan etu on tärkein.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Äänestäkää muutos, äänestäkää uusia puolueita, jos äänestätte vanhoja, mikään ei muutu.

Katsokaa mihin tilaan Suomi on nykyisten päättäjien toimesta ajettu.

Vaikka et olisi koskaan aiemmin äänestänyt, tee se nyt. Pelastetaan Suomi ja suomalaiset.

Näistä vaaleista riippuen sinun ja perheesi tulevaisuus ja se minkälaisessa maassa lapsesi kasvavat. Haluatko rauhaa ja vapautta vai sotaa ja tyranniaa, sinä päätät. Valta Suomessa kuuluu perustuslakimme mukaan kansalle ei liittovaltiolle ja maailman eliitille.