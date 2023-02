Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Taika Mourujärvi

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Taika Mourujärvi: Sinimusta Liike, Varsinais-Suomi

Olet esittelysi mukaan kotiäiti Naantalista. Millainen perhe sinulla on ja miten arkenne sujuu?

Arki perheessämme on varmasti aika tavanomaista pikkulapsiperhearkea. Perheeseen kuuluu aviomieheni sekä kaksi tyttölasta joista vanhempi on nelivuotias ja nuorempi vuoden ikäinen. Meillä on myös maatiaiskissa. Kotiäitinä minulla on jatkuvasti tekemistä mutta sitä helpottaa selkeä päivärytmi. Mieheni käy töissä ja minä hoidan lapsia kotona. Vanhempi tyttö käy leikkimässä päiväkerhossa ja harrastaa liikuntaa. Vauvan lempipuuhaa on toistaiseksi tanssahdella Ti- Ti Nallen tahtiin ja yhdessä käymme tyttöjen kanssa vaunulenkeillä sekä leikkipuistoissa.

Onko Suomen perhepolitiikassa parantamisen varaa? Mihin päättäjänä vaikuttaisit?

Suomalaisten syntyvyys on suorastaan itsetuhoisen alhainen ja se jo pelkästään kertoo tuhoisasta perhepolitiikasta. Suomalainen yhteiskunta ei kannusta perustamaan perheitä tai hankkimaan lisää lapsia vaan pikemminkin päinvastoin. Suomalaisille annetaan jopa viestiä median kautta olla hankkimatta lapsia, suorastaan pelotellaan. Moni on siis huolissaan taloudesta ja maailman tilanteesta. Lisäksi meillä vallitsee vahingollinen individualismin ja hedonismin kulttuuri jota nykyinen hallinto ja media myös pitää yllä. On olevinaan trendikästä olla hankkimatta lapsia perinteiseen ydinperheeseen joka on koko yhteiskuntamme perusta. Meillä olisi Suomessa mahdollisuus olla maailman paras maa synnyttää lapsia ja perustaa perheitä mutta kaikki tämä on ikään kuin ajettu alas monin tavoin. Palveluiden liika keskittäminen aiheuttaa hankaluuksia ja huonontaa palveluiden laatua. Esimerkiksi synnytyssairaaloita on liian harvassa ja hoitajilla, lääkäreillä ja kätilöillä liian kiire. Rahaa ja resursseja ei yksinkertaisesti kohdisteta suomalaisten syntyvyyden kannustamiseen. Sitä ei näköjään vain haluta tehdä. Ratkaisuksi tarjotaan vain maahanmuuttoa joka johtaa väestön vaihtumiseen eli suomalaisen kansan katoamiseen.

Päättäjänä lähtisin välittömästi korjaamaan kaikkia syntyvyyteen liittyviä ongelmia. Unkarissa on nostettu syntyvyyttä onnistuneesti esimerkiksi tukemalla perheen perustamista ja lapsiluvun kasvattamista taloudellisesti niin että lasten saaminen on taloudellisesti kannattavaa eikä rasite. Sinimusta Liike esittää valtion takaamaa perhelainaa ja nk. ”äidin palkkaa” joka kannustaa kotiäitiyteen tehden siitä kannattavaa. Nykyisellään äiti yritetään painostaa mahdollisimman pikaisesti pois vauvansa luota töihin. Tämä ei ole lapsen eikä vanhempien etu. Synnytyssairaaloista ja neuvoloista on tehtävä mahdollisimman viihtyisiä ja turvallisia, kodinomaisia paikkoja joissa suomalaisia äitejä ja isiä kohdellaan hyvin ja ammattitaidolla. Tarvitsemme myös yleisesti asennemuutoksen lasten hankinnan suhteen. Suomalaisille on tehtävä selväksi että syntyvyys on kansakunnalle elämän ja kuoleman kysymys. Tarvitsemme kirjaimellisesti vauvatalkoot mikäli haluamme kansamme säilyvän ja suomalaisen elämäntapamme jatkuvan.

Onko sinulla aiempaa poliittista taustaa ja miksi lähdit mukaan juuri Sinimustaan Liikkeeseen?

Olen ollut kansalaisaktivisti vuodesta 2015 lähtien, silloin kansallinen heräämiseni tapahtui. En ole ollut mikään erityisen näkyvä poliitikko mutta olen halunnut yksinkertaisesti auttaa mitä tahansa sellaista liikehdintää joka vastustaa suomalaisvihamielistä ja globalistista agendaa. Olen siksi ollut mukana joidenkin pienpuolueiden toiminnassa mutta vasta Sinimustan Liikkeen syntyessä tiesin että tämä puolue ajaa etnonationalistista asiaa kaikkein uskottavimmin ja tehokkaimmin. Siksi päätin liittyä puolueeseen. Olen seurannut mm. Tuukka Kurua jo vuosia ja arvostan suuresti hänen laajaa tietämystään ja tapaa esittää asiat selkokielellä. Tuukka myös esittää juuri niitä ratkaisuja joita tarvitsemme kansamme pelastamiseksi. Olen mielelläni mukana ja haluan tehdä osani jos vain voin olla avuksi näin tärkeässä asiassa.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Perinteiset perhearvot ja perinteet, kansallismielisyys, suomalaisuus ja hengellisyys. Lasken itseni kristityksi mutta en kuulu kirkkoon, kunnioitan vahvasti esi-isiämme ja heidän perintöään. Suomen kaunis luonto on minulle lisäksi rakkaimpia asioita koko maailmassa.

Tavoitteenani on yksinkertaisesti säilyttää nämä asiat seuraaville sukupolville ja varmistaa niiden jatkuvuus. Se on minulle niin suuri asia, suorastaan kutsumus, että voisin luonnehtia tätä tavoitetta elämäntehtäväkseni.

Erityiskoulut ja -luokat ajettiin alas joitakin vuosia sitten. Nykyisestä lasten oppimisympäristöjen rauhattomuudesta on keskusteltu paljon julkisuudessa. Millä keinoilla turvattaisiin kaikille lapsille koulurauha?

Ensi alkuun ehdotan kantasuomalaisten oppilaiden ja S2-oppilaiden erottamista toisistaan täysin eri ympäristöihin, omiin kouluihinsa. Puolueen ohjelmaan toki kuuluu maahan tulleiden palauttaminen luonnollisiin kotimaihinsa mutta ensi alkuun tällainen segregaatio olisi ensimmäinen ratkaisu oppimisympäristön rauhoittamiseksi suomalaisille oppilaille. Ottaisin uudelleen käyttöön erityisluokat ja myös tarkkisluokat. Opettajilla tulee olla riittävä auktoriteetti ja mahdollisuudet pitää järjestystä luokassa ilman pelkoa että joutuu erotetuksi. Nykyisellään opettaja joutuu jopa varomaan sanomisiaan potkujen pelossa. Tämä on väärin ja johtaa turvattomuuteen.

Miten suhtaudut äitinä siihen, että lapsille syötetään jo alakouluissa sateenkaaripropagandaa?

Perinteiset perhearvot ovat koko yhteiskuntamme perusta. Sateenkaaripropaganda on siis suora hyökkäys yhteiskuntaamme vastaan. Ydinperheen hajottaminen tuntuu olevan tärkeä agenda suomalaisvihamieliselle hallinnolle. Henkilökohtaisesti pidän julmana että lasten psyykettä aletaan hajottamaan syöttämällä heille ydinperheen vastaisia ideoita. Ydinperhe on lapsen turva. Jos ydinperhe hajotetaan, lapsi traumatisoituu. Seksuaalinen materiaali on lapselle traumatisoivaa. Aikuiset tietävät että lapset ovat heidän hyväksynnästään riippuvaisia joten lapset selviytyäkseen omaksuvat kaiken minkä aikuiset esittävät heille, olkoon se sitten kuinka kyseenalaista tahansa. Mielestäni tämä on törkeyden ja julmuuden huippu. En laittaisi lasta sellaiseen oppilaitokseen jossa tyrkytetään seksualisoivaa ideologiaa. Vähintä mitä voisin tehdä on pitää heidät kotiopetuksessa mikäli kouluun tulee SETAn aktivismia.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Minä olen sydämestäni suomalaisten asialla enkä pelkää sanoa tärkeitä asioita ääneen. Minä en lepää niin kauan kuin näen omassa maassani suomalaisvihamielistä politiikkaa.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Älkää pelätkö puolustaa rakkainta ja arvokkainta mitä teillä on. Muistakaa millaisia uhrauksia esi-isämme ja -äitimme ovat vuoksemme tehneet. Tehdään sama omille jälkipolvillemme. Olkaa ylpeitä suomalaisuudestanne. Suomalaiset ovat täysin uniikki alkuperäiskansa joka puhuu täysin ainutlaatuista ja harvinaista kieltä. Me olemme puolustamisen arvoisia ja suomalaiset lapset eritoten ovat kallein aarteemme.