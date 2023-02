Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Tapio Rantanen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita. Voit ilmoittautua haastateltavaksi sähköpostitse toimitus@kansalainen.fi

Tapio Rantanen: Sinimusta Liike, Pirkanmaan vaalipiiri

Perheeseesi kuuluu vaimo ja tytär. Miten vietätte vapaa-aikaa ja onko itselläsi jotain harrastuksia?

Perheeseeni tällä hetkellä kuuluu 3-vuotoas tytär ja vaimoni ja vapaa-aika vietämme usein luonnossa liikkuen tai jotain urheilua harrastaen. Sunnuntainen koko perheen uintihetki on jo muodostunut vähän tavaksi ja tyttömme kovasti tykkää vedessä telmiä. Varmasti aikaisin aloitetut vauvauinnit edesauttoivat mielenkiinnon vesileikkeihin. Paljon myös askartelemme ja luemme yhdessä. Olemme vaimoni kanssa olemme lukeneet tyttärellemme joka päivä syntymästä lähtien ja hänen verbaalisia kykyjä on neuvolassa ja hoidossa kehuttu. Uskon, että aikaisin aloitettu liikunta- ja lukuharrastus on hyvä tapa luoda terveellisen pohjan elämälle.

Omiin harratuksiini kuuluu kuntoilu, joka tällä hetkellä koostuu lenkkeilystä ja kehonpainolla harjoittelusta. Tavoitteeni tällä hetkellä kuntoilun puolesta on maanpuolustushaasteen kakkostasoa suorittaminen toukokuun lopussa. Pyrin myös lukemaan aina kun ehdin, mutta nyt vaali- ja muu puolueen eteen tehty työ lopun vapaa-aikani.

Esittelysi mukaan olet työssä IT-alalla ja teet sivutoimisena yrittäjänä puusepän töitä. Mitkä ovat noiden alojen tulevaisuuden haasteita? Miten muuttaisit noiden alojen olosuhteita?

It-alan isoin haaste taitaa olla työn siirto ulkomaille halvemman työn maihin. Tämä näkyy valitettavasti työn tason laskussa ja sen, että palvelua ei saa enää suomeksi. Myös tekoälyn tulo muuttaa varmasti etenkin ohjelmistotuotannon työvoiman tarvetta. Itse muuttaisin etenkin julkisen tahojen palveluiden ostossa painotusta siten, että suomenkielinen palvelu on tärkeimpiä prioriteetteja ja isoissa valtion kilpailutuksissa projektit toteutettaisiin useammassa osaprojektissa, sillä se mahdollistaisi useamman pienen ohjelmistotalon käytön yhden ison talon sijaan.

Puusepän töissä omat työni ovat vielä sen verran pienimuotoista, että alan kaikkia haasteita en tunnista, mutta ainakin kuljetuskustannusten nousu vaikuttaa huomattavasti ja toinen mikä itselleni on lähellä sydäntä, on käsityötaidon katoaminen CNC-koneiden ja robottien vallatessa alaa. Kulutuskulttuurin luoma jatkuvan uuden himoitseminen näkyy myös peruskalusteiden tasossa, sillä niitä ei enää suunnitella ja valmisteta kestämään vuosikymmeniä, vaan monesti materiaalit ja liitokset valitaan puhtaasti hinnan mukaan ja sillä oletuksella että kalusteet vaihdetaan viiden vuoden välein ja rikkoutuneet tilalle ostetaan uusi. Nykyiset lastulevy ja MDF-kalusteet ovatkin todella vaikeita korjata verrattuna massiivipuisiin kalusteisiin.

Mitä mieltä olet perhevapaauudistuksesta? Entä millä tavoin tukisit perheiden arkea?

Mielestäni perhevapaauudistus oli ihan hyvä uudistus, sillä se mahdollistaa nyt esimerkiksi lyhyemmän työviikon tekemistä pidemmän aikaa, kun vanhassa mallissa vapaiden jaksoja oli rajoitettu. Tuki perheiden arkeen, meidän eduskuntavaaliohjelman perustulomallin lisäksi, olisi erilaiset kotiapulaiset jotka voisivat kiertää auttamassa arkisissa askareissa etenkin kotiäitejä ja samalla ylläpitäisivät näiden äitien sosiaalista elämää. Koska pienet lapset etenkin tarvitsevat äitiään, niin se monesti aiheuttaa äitien sosiaalisen piirin kutistuminen ja tämä voi sitten heikentää äitien henkistä hyvinvointia.

Olet vaikuttanut jo aiemmin mm. Muutos2011 -puolueessa. Onko ns. pienpuolueilla mielestäsi vaikutusmahdollisuuksia?

Mielestäni pienpuolueilla on vaikutusmahdollisuuksia, kunhan ne puolueet ovat linjoiltaan sellaisia, jotka pakottavat isommat puolueet ottamaan epämukaviin aiheisiin kantaa. Muutos 2011 oli liian lavealla ohjelmalla liikkeellä ja siksi se ei kyennyt luomaan tarvittavaa painetta valtaapitävien puolueiden suuntaan. Sinimusta Liike taasen on erittäin tiukilla raameilla operoiva puolue ja kansanliike. Me ymmärrämme paremmin miten valta toimii ja siksi emme lähde liian populistisille linjalle emmekä uhriutumaan, sillä ne taktiikat eivät toimi jos viestinä on kansallisradikaali agenda. Pitkä ja kivinen tie meillä on kuljettavanamme ennen valtaan pääsyä, mutta en näe että se on mahdotonta meille.

Nykyisin mediassa on ollut paljon esillä koulujen ongelmat, mm. oppimisympäristön rauhattomuus. Miten saadaan koulurauha aikaan?

Opettajille pitää antaa laajemmat voimankäyttöoikeudet poistaa häiriköt luokasta tai kutsua vartija, joka tämän poiston suorittaa. Häiriköille pitäisi olla tarkkisluokat, jossa he eivät ainakaan häiritsisi oppimishaluisi oppilaita ja tapauksesta riippuen häiriköinnistä pitäisi tulla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tietenkin iso osa ongelmaa on vieras väestö maassamme ja tämäkin ongelma korjaantuisi pitkälti tämän väestön kotiuttamisen seurauksena.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Tärkeimpiä arvojani ovat perhe, tunnollisuus ja velvollisuus. Tavoitteeni on joskus tulla isoisäksi useammalle lapsenlapselle ja se, että minun ei tarvitse tuntea katumusta tai häpeää elämästäni. Että ei tarvitsisi kysyä itseltään ”Entä jos olisikin tehnyt silloin näin?”

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Minua kannattaa äänestää siksi, että en ole poliittinen broileri. En varsinaisesti tykkää politiikasta ja kuinka kieroa peliä se on, mutta koen velvollisuudekseni kansaani kohtaan, että jonkun täytyy kääntää laivan kurssi kohti tyynempiä vesiä ja turvata kansamme laivan kulku kotisatamaan. Tämä kuuluisa ”joku” on kuka tahansa meistä kuka uskaltaa sanoa tarvittavat asiat ääneen.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Niin kauan kuin meitä suomalaisia on olemassa, niin toivoa paremmasta on. Se vaatii ponnisteluja ja uhrautumista, mutta kuten näette, ette ole tuskanne ja turhautumisenne kanssa yksin. Lähde mukaan luomaan suomalaista Suomea.

Tapio tekee yhdessä Lauri Hokkasen kanssa Sinimustaa podcastia