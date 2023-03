Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Tommi Mourujärvi

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Tommi Mourujärvi: Sinimusta Liike, Varsinais-Suomi

Olet pienten lasten isä, aviomies ja ”duunari” Naantalista. Millainen on tavallinen arkipäiväsi ja ehditkö harrastaa jotain?

Arkiaamuisin heräilen varhain kahvinkeittoon, siinä samassa teen aamupalaa 4v tyttärelle joka ei usein malta jäädä äidin ja pikkusiskon viereen köllimään. Työpäivät on perus 8-16 mutta tarvittaessa kiireen tullen työaika joustaa suuntaan jos toiseen, joskus myös viikonloppuisin olen työhommissa. Illalla vapaa-aika menee pitkälti lasten kanssa peuhaamiseen, käydään esimerkiksi pihalla ja pulkkamäessä, joskus HopLopissa. Kesällä harrastan heittokalastusta. Kesäsisin muita harrastuksia on myös pienimuotoinen kasvimaa takapihalla. Työpaikka mahdollistaa sen että voin nikkaroida ja valmistaa esimerkiksi pienimuotoisia sisustusjuttuja omaan kotiin työajan ulkopuolella. Olen rakentanut istutuslaatikoita, tietokonepöydän, kattoon lamppuja jne. Viime jouluna rakensin tyttärelleni kissa -teemaisen korulaatikon ja ”lattia on laavaa”-pelin.

Millaisia toimia mielestäsi yhteiskunnassa tarvitaan, jotta suomalaisten syntyvyys saataisiin kasvuun?

Moni lapseton aikuinen ei ole vielä tajunnut että ihmisen elämäntehtävä on saada ja kasvattaa omia suloisia lapsia. Itse koin olevani keskenkasvuinen siihen asti kunnes esikoinen syntyi perheeseen. Silloin koko elämä ja arvomaailma muuttui. Hyvällä tavalla tietenkin. Suomalaisten lasten hankkimista pitää tukea paremmin rahallisesti, verohelpotuksin ja moraalisesti niin että se onkin ihan hyvä juttu kasvattaa lapsia. Olemme nykyisessä, lapsettomuutta ihannoivassa ilmapiirissä joutumassa siihen pisteeseen että olemme pian vähemmistö ja kuoleva kansa, ellei suomalaisten syntyvyyttä pyritä useilla keinoilla kannustamaan.

Olet ensimmäistä kertaa vaaleissa ehdolla. Miksi lähdit juuri Sinimusta Liikkeen mukaan?

Sinimustan Liikkeen aatteet ovat minulle luonnollisia, maalaisjärkisiä ja inspiroivia. Olen seurannut vuosia tiiviisti maailman menoa ja politiikkaa ja toivonut puoluetta joka tarttuisi itselleni tärkeisiin poliittisiin ongelmiin. Sinimusta Liike on sellainen puolue. Eduskuntavaaliehdokkuus Sinimustassa Liikkeessä on minulle aivan uusi juttu, en ole aikaisemmin itse vaikuttanut politiikassa. Tässä on hyvä mahdollisuus kehittää itseään ja kasvaa henkisesti. Lapsille voi myöhemmin sanoa että isä ja äiti ovat olleet taistelemassa suomalaisvastaista hulluutta vastaan, puolustamassa lasten ja lastenlastensa hyvää tulevaisuutta. Vaimoni oli jo Sinimustan Liikkeen kannattaja ja vaaliehdokas, joten kahdestaan molemmilla on helpompi tehdä vaalityötä toisiaan tukemalla.

Kerrot omavaraisuuden olevan sinulle tärkeää. Millaisia toimia Suomen omavaraisuuden nostaminen tarkoittaisi valtakunnallisesti ja miten pyrit omavaraisuuteen kotitaloudessa? Voisiko valtio jollain tavalla edistää kotitalouksien omavaraisuutta?

Ympäristöystävällisen, kohtuuhintaisen energian tuotantoon pitäisi Suomessa panostaa ja olla vähemmän riippuvainen ulkomaisesta öljystä ja sähköstä. Kannatan ydinvoimaa. Kotimaassamme kasvatettua ja valmistettua ruokaa pitäisi olla enemmän kaupoissa tarjolla ja sen tulisi olla kuluttajalle kohtuuhintaista. Myös tuottajan kuuluu saada enemmän rahaa niin että maatilamme saadaan pelastettua. Kotimaisen ruoan tuotannossa välikädet ja suuret monopolikaupat vievät liian suuren osan tuotteen hinnasta kun tuottajalle jää liian vähän. Tuotteiden suoramyyntiä tiloilta tulisi helpottaa. Suomi pitäisi pyrkiä asuttamaan kokonaan ja antaa maataloudelle parempi mahdollisuus. Pienemmässä muodossa suosittelen kokeilemaan ruoan kotikasvatusta. On kätevää kun voi tarvittaessa napsia pihalta tai parvekkeelta salaattia ja tomaattia sen verran kuin aterialla tarvitsee. Ennen vanhaan lähes kaikilla kasvoi ruokaa omalla pihalla. Oman ruoan kasvattaminen on tärkeä ja mukava taito joka jokaisen kuuluisi opetella. Voit aloittaa kokeilemalla kasvattaa vaikka perunoita tai salaattia muoviämpärissä, jopa siellä kerrostalon parvekkeella.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Kansallismielisyys, perinteiset perhearvot, rehellisyys ja korkea moraali kaikessa. Tavoitteenani on itsenäinen ja omavarainen Suomi jossa asuu onnellinen suomalainen kansa nyt ja tulevaisuudessa.

Millaisia toimia mielestäsi tarvitaan päiväkoteihin ja kouluihin, jotta nykyinen rauhattomuus ja turvattomuus korjattaisiin?

Opettajille antaisin enemmän valtaa puuttua häiriökäyttäytymiseen. Tarkkisluokat täytyy palauttaa, pienentäisin myös luokkien kokoa. Turvattomuus on lisääntynyt aika pitkälti monikulttuurisuuden lisäännyttyä. Tämä on suomalaisen hallinnon itse aiheuttama ongelma josta nyt kärsimme kaikki. Haluan suomalaisille lapsille ihan omat koulut ja myös kyläkoulut takaisin. S2-oppilaat voisi sijoittaa omiin kouluihinsa väliaikaisratkaisuna. Liiallinen digitaalisuus johtaa myös häiriökäyttäytymiseen, lasten älylaitteet ottaisin pois koulupäivän ajaksi. Suomalaisille lapsille ja S2 -lapsille erilliset päiväkodit. Kuten koulujen kanssa niin myös päiväkoteja pitäisi olla enemmän pienempine ryhmäkokoineen. Hoitajia tulee olla tarpeeksi. Päiväkodeissa ja kouluissa ei pidä opettaa suomalaisvastaisia tai luonnonvastaisia ideoita kuten ns. woke -ideologiat. Kaikenlainen seksualisoiva materiaali on siivottava pois kuten sateenkaari-ideologia. Ei missään nimessä esimerkiksi drag queen -satutuokioita. Lasten perusturvallisuuden tunne perustuu perinteisille perhearvoille ja sille että lapsi saa olla rauhassa lapsi joka kasvaa ja kehittyy rauhassa omaan tahtiinsa.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Jos olet vaikkapa perheen isä tai äiti tai sellaiseksi haluava ja näet vaaliteemoissani itsellesi tärkeitä asioita niin äänestä minua. En ole poliittinen broileri vaan tavallinen maalaisjärjellä varustettu duunari-isä ja puolustan itselleni tärkeitä asioita. Suomalaisten lasten tulevaisuuden takia.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Nyt on hyvä tilaisuus äänestää aivan uudenlaista puoluetta joka todella seisoo suomalaisten puolella. Älä ainakaan jätä äänestämättä mikäli haluat aitoa muutosta.