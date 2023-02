Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Toni Jalonen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Toni Jalonen: Sinimusta Liike, Uusimaa

Olet esittelysi mukaan etnofuturisti, kristitty ja aviomies, joka opiskelee teologiaa hoiva-alan töiden ohella. Millaista työtä ihan käytännössä teet ja mikä sinusta tulee isona?

Olen pääasiallisesti opiskelija ja siinä ohessa työskentelen monipuolisesti vanhusten parissa. Pidän työstäni, koska siinä tuntee auttavansa ihan konkreettisesti Suomea rakentanutta sukupolvea. Isona minusta tulee todennäköisesti tutkija tai opettaja, sikäli kun edes päädyn ns. oman alani töihin. Suunnitelmissani on myös kirjan kirjoittaminen.

Sovitko kristittynä nykyisen evankelisluterilaisen kirkon palvelijaksi? Millaisena näet kansankirkkomme tulevaisuudenkuvan?

En koe sopivani, sillä valtakirkon touhulla on hyvin vähän tekemistä Raamatun opetusten kanssa. Kirkko tulee yhä enemmän menettämään jäseniään ja sitä myötä rahoitusta, samalla kun se jatkaa tämän langenneen maailman mielistelyä.

Olet vaikuttanut aiemmin Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtajana ja ollut sen jälkeenkin kansalaisvaikuttaja monessa yhteydessä, sekä myös Sinimustan Liikkeen aktiivina. Onko aktivismisi aikana yhteiskunta ja poliittinen ilmapiiri muuttunut ja jos, niin onko se vaikuttanut sinuun poliitikkona tai ihmisenä?

Sen olen huomannut, että tietyt asiat ovat normalisoituneet julkisessa keskustelussa. Kansallismielinen liike on myös kehittynyt selvästi monipuolisemmaksi ja uskottavammaksi, mikä on tietenkin hyvä asia. Sinimustan Liikkeen olemassaolo puolueena on yksi osoitus tästä kehityksestä.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Perinteiset koti, uskonto ja isänmaa. Tavoitteeni on olla jollakin tavalla omalta osaltani edesauttamassa suomalaisen yhteiskunnan tervehtymistä, vaikka sen hintana olisikin henkilökohtaisia vaikeuksia ja joidenkin ovien sulkeutumista. Ei tässä omaa etua olla tavoittelemassa – sitä tarkoitusta varten olisin voinut valita muut, helpommat tiet.

Määrittele suomalaisuus?

Suomalaisuus on etnisyys ja suomalainen ihminen on sellainen, jota ei voi sanoa minkään muun etnisyyden edustajaksi.

Asut Helsingissä, onko asuinalueellasi jotain muutettavaa ja jos niin onko muutos tehtävissä poliittisin keinoin?

Muutettavaa löytyy, nimittäin aiomme vaimoni kanssa muuttaa sieltä pois heti kun se onnistuu. Helsingissä ilmenee tiivistettynä kaikki se, mikä yhteiskunnassamme on pielessä – sateenkaareilusta katujengeihin. Toivon todella, että muutos on tehtävissä poliittisin keinoin.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Olen todistanut aktiivisuuteni monella saralla ja tullut myös useammassa liemessä kovaksikeitetyksi, kuitenkaan luovuttamatta tai omista ajatuksistani tinkimättä. Nämä ovat mielestäni hyviä ominaisuuksia kansallismielisissä sekä ihmisissä yleensäkin.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Kannattaa äänestää nopee.

