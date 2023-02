Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita. Voit ilmoittautua haastateltavaksi sähköpostitse toimitus@kansalainen.fi

Janne ”Peltsi” Peltonen

Esittelyssäsi kerrot olevasi 33-vuotias isä, yrittäjä ja duunari Tuusulasta. Mitä käytännössä teet työksesi tällä hetkellä?

Logistiikka alalla, välillä käyn kääntelemässä rekan rattia ja välillä varastohommissa.

Millaisia epäkohtia näet ja koet oman alasi lainsäädännössä ja miten muuttaisit niitä?

Kuljetusala on pilattu aikoja sitten samalla tavalla mitä taksiuudistus sai aikaan viimeksi. Hinnat on poljettu alas, ulkomaalaisia kuskeja sekä yrityksiä käyttäen ja kilpailu alalla on kova. Ainakin kabotaasi-laki vaatisi lisää valvontaa sekä ulkomaisille kuljetusyrityksille olisi saatava tietullimaksut ensisijassa. Ja moottoritietä lisää koko maahan.

Millainen perhe sinulla on. Montako lasta ja minkä ikäisiä?

Avopuoliso, pieni poika, sekä kissa.

Millä mallilla suomalainen perhepolitiikka mielestäsi on ja tekisitkö päättäjänä jotain toisin?

Se politiikka tarvitsee paljon rukkaamista, päivähoitojen ryhmäkokoja täytyy saada sellaisiksi, että lapsilla on turvallista ja hoitajilla riittää jaksaminen sekä motivaatio pysyä alalla. Palkka tulee nostaa koko sote-alalla ja sen henkilöstölle oikean suuruisiksi sekä kuntien ja kaupunkien tulee tarjota työsuhde etuja, jotta saataisiin houkuteltua alalle lisää henkilöstöä ja pidettyä nykyisistä työntekijöistä kiinni. Myös lapsen pitäminen kotona ainakin kahteen ikävuoteen saakka, pitää mahdollistaa lasten kehityksen kannalta.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja poliittiset tavoitteesi?

Suomen kansan hyvinvoinnin edistäminen, kansanrahan lapioimiseen on saatava jotain tolkkua ja moraalia. Olen myös EU-vastainen ja toivoisin suomesta löytyvän tarpeeksi poliittista tahtoa FIXITin toteuttamiseen.

Millä perusteilla olet valinnut puolueeksesi Sinimustan Liikkeen?

Sinimusta Liike on rohkeasti oikeista asioista ääneen puhuva puolue ja se tunnustaa suomalaiset kansana.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Ääni minulle, on ääni lastemme tulevaisuudelle suomalaisessa suomessa.

Mitä odotat tulevilta eduskuntavaaleilta?

Kovaa vääntöä rasismin olomuodoista.

Janne Peltoseen voit tutustua Sinimustan Liikkeen ehdokassivulla.