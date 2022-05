Kansalainen seuraa Sinimustan Liikkeen Valkoinen Vappu-kulkuetta Tampereella

Sinimustan Liikkeen Valkoinen vappu -kulkue kokoontuu Tampereella tänään kello 13:00 Laukontorilla. Kaikki kiinnostuneet on kutsuttu mukaan historialliseen tapahtumaan tukemaan Suomen kansallisradikaaleinta puoluetta. Kyseessä on Sinimustan Liikkeen ensimmäinen suurempi julkinen tapahtuma. Kansalainen tekee live-seurantaa tapahtumasta.

Laukontorilta liikutaan kulkueena Tampereen keskustassa. Kulkueen päätteeksi pidetään puheita. Tapahtuman puhujiksi on ilmoitettu muun muassa Tapio Rantanen, Lauri Hokkanen ja Tuukka Kuru. Puheidenpitopaikalla on myös sima- ja munkkitarjoilua.

Laukontorilla on myös luvassa varustekeräys, jossa kerätyt tavarat toimitetaan kotimaataan puolustaville Ukrainan kansallismielisille.

13:00

Kulkueeseen osallistujia on kokoontunut Laukontorille. Osallistujia on arviolta noin 150-200 (luku täsmentyy myöhemmin). Kulkue järjestäytyy. Aurinkoinen sää näyttää suosivan Vapunpäivän tapahtumaa. Viimeisen tiedon mukaan kulkueen reittiin on tullut muutoksia muiden vapputapahtumien vuoksi.

13:13

Kulkue lähtee liikkeelle rummutuksen tahdissa ja Suomen lippujen liehuessa. Ensimmäiset naamioituneet antifasistiset ryhmät ovat kokoontuneet huutelemaan kadun varrella kulkueelle: ”Ei fasisteille! Natsit vittuun!” Äärivasemmisto yrittää häiriköidä kulkuetta tavanomaisella tyylillään.

13:28

Kulkue pysähtyy puheidenpitopaikalle Lenin-museon eteen. Odotellaan puheiden alkamista. Osallistujille tarjolla munkkia ja simaa. Poliisi poistaa paikalta antifan häiriköitä.

13:47

Tapahtuman virallinen osuus alkaa. Ensimmäisenä puhujana on Sinimustan Liikkeen Tapio Rantanen. Puhe keskeytyy, Antifa käy tekemässä tihutöitään ja vetää mikrofonin töpselin irti. Puheenpito jatkuu. Tapio Rantanen puhuu muun muassa suomalaisen työväestön asemasta ja epäarvoisesta kohtelusta nyky-yhteiskunnassa, halvan tuontityövoiman käytöstä, ja lakko-oikeuksista.

13:52

Seuraava puhuja on Sinimustan Liikkeen Lauri Hokkanen. Hän käsittelee puheessaan muun muassa Sinimustan Liikkeen syntyä, arvopohjaa, parlamentaarista vaikuttamista.

14:02

Viimeinen puhuja on Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru. Hän käsittelee puheessaan muun muassa Sinimustan Liikkeen asemaa uutena työväenliikkeenä, työväen muuttoliikettä, työnteon haastavuutta nyky-yhteiskunnassa, ja työperäistä maahanmuuttoa.

14:15

Puheet ja tapahtuman virallinen osuus on päättynyt. Osallistujat siirtyvät nauttimaan munkki- ja simatarjoilusta ja tapahtuman tunnelmasta. Tapahtuma oli onnistunut ja järjestelyt toimivat suunnitellun mukaisesti.