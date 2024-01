Kansalaisaktivistit moittivat prideä trans-strippailusta ja simuloidusta suuseksistä lasten edessä

Video, jossa pride-esiintyjä riisuutuu lähes alasti ja simuloi suuseksiä vain metrien päässä katselevista lapsista, on herättänyt raivoa verkossa.

Kesäkuulta 2023 peräisin oleva kuvamateriaali ilmestyi tällä viikolla verkkoon, jossa ”pride-kauneuskilpailun” osallistuja Margatessa Britanniassa riisuu vaatteensa (kyseessä on mies) esiintymislavalla lasten ympäröimänä.

Tämän jälkeen henkilö tanssii vihjailevasti pelkissä rintaliiveissä ja alusvaatteissa Ginuwinen kappaleen ”Pony” tahtiin, jonka sanat ovat seuraavanlaiset suomeksi: ”Jos olet kiimainen, niin tehdään se. Ratsasta ponillani. Satulani odottaa. Tule ja hyppää sen selkään”.

Tämän jälkeen henkilö simuloi suuseksiä kävelykepin kanssa lasten katsellessa.

Video sai monet kysymään, missä helvetissä vanhemmat ovat?

The Telegraph kertoo, että ”Kilpailun sääntökirjassa todetaan, että säädyttömyys, säädytön paljastuminen tai seksuaaliset teot osallistujilta julkisesti ovat kiellettyjä”, ja että paikallinen poliisi ei ollut välikohtausta nähnyt.

Standing for Women -järjestön perustaja Kellie-Jay Keen kommentoi: ”Kun on kyse lasten ja haavoittuvien suojelusta ja turvaamisesta, meidän olisi pitänyt jo oppia, että Priden, Stonewallin, Mermaidsin, Educate and Celebraten, No Outsidersin ja muiden sellaisten ryhmien, eli kaikkien sellaisten järjestöjen, jotka on perustettu yksittäisten ihmisten seksuaalisuuden ja keksittyjen henkilöllisyyksien ympärille, toimintaan ei voi luottaa.”

Hän jatkoi: ”Tässä vaiheessa meidän on kysyttävä, missä olivat vanhemmat? Ja millaiset vanhemmat istuttavat lapsensa seksuaalisesti ilmeisen aikuisviihdyttäjän eteen?”

”Tämä henkilö esitti stripteasea ja simuloi fellaation suorittamista puisella kävelykepillä. Jos tämä seksualisoitu aikuisviihde-esitys kuuluu mihinkään, se kuuluu yökerhoon”, Kellie-Jay Keen, joka tunnetaan myös nimellä Posie Parker, lisäsi.

”Se on odotettavissa, täytyy olla täysin typerä päästääkseen lapsensa lähellekään mitään tällaista tapahtumaa”, hän muistutti edelleen.

Keen itse on joutunut trans-aktivistien armottomien hyökkäysten kohteeksi, koska hän on puhunut naisten oikeuksien puolesta:

