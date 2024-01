Kansalaisen Kirjat: Vihtori Kosola – mies ja myytti

Kansalaisen Kirjat esittelee Jukka-Pekka Pietiäisen kirjoittaman historiallisen elämäkerran Vihtori Kosolasta!

Vihtori Kosola – mies ja myytti (28.9.2023 – kustantaja: Minerva), on Suomen historian dosentti Jukka-Pekka Pietiäisen kirjoittama historiallinen elämäkerta Vihtori Kosolasta. Kirjassa käydään läpi Vihtorin elämää ja tekoja maanviljelijänä, jääkärivärvääjänä, vapaussoturina, lakonmurtajana sekä poliittisena vaikuttajana ja lapuanliikkeen johtohahmona.

Yleisesti

Kirjassa on kokonaisuudessaan 497 sivua. Itse Vihtorista on tekstiä 410 sivun edestä. Muilta sivuilta löytyvät saate, prologi sekä tutkijan henkilökohtaiset kiitokset. Mukana on myös selvennykset kirjassa käytetyille lyhenteille sekä henkilöhakemisto, josta voi katsoa millä sivuilla kukin henkilö mainitaan. Kirja sisältää myös valokuvia.

Sisällöstä

Sisältö on jaettu viiteen osaan, joissa käydään läpi Vihtorin elämää vaiheittain. Teos on kirjoitettu selkeästi, mikä tekee siitä varsin lähestyttävän tavalliselle lukijalle. Sen materiaali antaa laajan yleiskuvan Vihtorin eri elämänvaiheista. Pietiäinen itse kertoo tutkimuksen painopisteen olevan ajoissa ennen lapuanliikettä, sillä Vihtorin teot kansanliikkeen johtohahmona ovat yleisesti tunnetumpia verrattuna tämän varhaisempiin elämänvaiheisiin. Tutkimuksessa käytetty lähdemateriaali on laadukas. Lähteinään Pietiäinen soveltaa ajankohtaisia lehtiartikkeleita, akateemisia tutkimuksia sekä aikalaisten kirjoittamia muistelmia. Viittauksia lähdemateriaaliin on yhteensä 1215 kappaletta.

Arvostelu

Vihtori Kosola – mies ja myytti antaa kokonaisvaltaisen kuvan ”jumalan valitsemasta kansanjohtajasta”. Pietiäinen kirjoittaa objektiivisesti ja selkeästi Vihtorin eri elämäntapahtumista. Etenkin hänen varhaisista vuosista lukeminen oli todella mielekästä. Osa vapaussodan aikaisista tapahtumista on kuin suoraan vanhoista seikkailukertomuksista. Kuten on jo sanottu, teos on kirjoitettu ymmärrettävällä selkosuomella. Se ei sisällä akateemista jargonia eikä turhauttavaa läksytystä historian kauheuksista tai ajan suvaitsemattomuudesta. Teksti on kokonaisuudessaan asiallista historiantulkintaa. Se tulee laajentamaan lukijan tietämystä Vihtorista, sekä 20- ja 30-luvuilla vallinneesta poliittisesta ilmapiiristä. Kirja sopii mainiosti sekä harrastelijoille että Suomen historiasta ja politiikasta kiinnostuneille.

Jukka-Pekka Pietiäisen Vihtori Kosola – mies ja myytti on asiallinen ja objektiivinen teos, joka täyttää hyvin asettamansa tavoitteet. Suosittelen kirjan lukemista!