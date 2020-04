Kansalaisuuden saantia rajoitetaan Saksassa

Saksan hallituksella on tekeillä lakimuutos kansalaisuuden ehdoista. Esityksen mukaan maahanmuuttajan olisi äärimmäisen vaikea saada kansalaisuutta, mikäli hän on esiintynyt väärällä nimellä. Myös maahan saapuneiden lasten oikeutta kansalaisuuteen rajoitetaan.

Sisäministeriön luonnostelema lakiesitys kohdistuu ennen muuta henkilöihin, jotka ovat asuneet maassa väärällä nimellä tai antaneet väärää tietoa alkuperämaastaan saapuessaan Saksaan. Nykyisen lain mukaan oikeus hakea kansalaisuutta syntyy, kun henkilö on asunut maassa vähintään kahdeksan vuotta. Tämä aikaraja menettäisi merkityksensä, mikäli alunperin on annettu vääriä henkilötietoja.

Esityksen mukaan tiukentuisi myös kansalaisuuden saannin oikeus, koska oleskeluluvan ehtoja tiukennetaan. Lupaa ei myönnettäisi, mikäli henkilö on antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai kansallisuudestaan. Henkilö voisi edelleen saada määräaikaisen oleskeluoikeuden, mutta pysyvä maassaolon oikeus olisi sallittua vain Saksan kansalaisille.

Hallitus aikoo tiukentaa myös lasten oikeutta kansalaisuuteen. Tähän asti lapsi on saanut automaattisesti kansalaisuuden, mikäli hänen ulkomailla syntyneistä vanhemmistaan ainakin toinen on asunut maassa vähintään kahdeksan vuotta. Esityksen mukaan kansalaisuuden voi saada, mikäli vanhemmat ovat esittäneet oikeat tiedot henkilöllisyydestään.

Sisäministeriön esittämä lakiluonnos on parhaillaan muiden ministeriöiden tarkasteltavana.

Saksan väestöstä noin neljäsosa eli 21 miljoonaa henkilöä on maahanmuuttajia. Puolella heistä on Saksan passi. Heistä puolestaan joka toinen on syntynyt Saksassa. Maahan tullaan enimmäkseen perhesyistä, töihin tai opintojen pariin. Näillä perusteilla tulleista valtaosa saapuu Puolasta, Romaniasta ja Italiasta. Kaikkiaan maahanmuuttajista 15 prosenttia eli reilut kolme miljoonaa on saapunut Saksaan turvapaikanhakijoina; puolet heistä Lähi-Idästä.

Lähde DW.