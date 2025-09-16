Kansalaisuusskandaali Saksassa: Väärennettyjä kielitodistuksia myyty verkossa

Kansalaisuuden myöntäminen ilman kielitaitoa kuulostaa vitsiltä, mutta Saksassa se on arkea. Kun tuhannet hakijat huijaavat tiensä passin haltijoiksi ja viranomaiset sulkevat silmänsä, ei kyse ole enää yksittäisistä tapauksista – vaan järjestelmän romahtamisesta.
Vuonna 2024 Saksassa myönnettiin kansalaisuus lähes 300 000 ulkomaalaiselle, joka on erittäin iso luku. Nyt on kuitenkin paljastunut, että osa hakijoista on saanut Saksan kansalaisuuden vilpillisin keinoin.
Etelä-Saksassa sijaitsevan maahanmuuttoviraston johtaja havaitsi yhden viikon aikana noin 340 manipuloitua kielitodistusta, joiden avulla hakijat pyrkivät osoittamaan saksan kielen taitonsa. Poliisi tutkii parhaillaan yli tuhatta tapausta.
Tämä paljastus on käynnistänyt poliittisen keskustelun siitä, pitäisikö kansalaisuuksia tarkastella jälkikäteen. CDU-puolueen sisäpolitiikan edustaja Alexander Throm vaatii menettelyjen uudelleenarviointia, mikäli vilppiä epäillään. Myös sisäministeriö on reagoinut ja korostaa henkilökohtaisten haastattelujen merkitystä vilpin ehkäisemiseksi.
FDP:n Wolfgang Kubicki kutsui tilannetta “todelliseksi skandaaliksi” ja vaatii hallitusta julkaisemaan kaiken tiedossaan olevan – erityisesti sen, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja mitä toimia aiotaan tehdä väärinkäytösten estämiseksi.
Vihreät sen sijaan vastustavat jälkikäteisiä tarkastuksia. Puolueen parlamenttiryhmän johtaja Filiz Polat painottaa, ettei hakijoita tulisi kohdella syyllisyysolettaman mukaisesti.
Berliinissä kansalaisuuksia myönnetään usein “hiiren klikkauksella” ilman henkilökohtaisia haastatteluja, mikä voi johtaa siihen, ettei kielitaitoa arvioida riittävästi. Taustalla on CDU:n pormestari Kai Wegnerin ohjeistus käsitellä 40 000 kansalaisuushakemusta tänä vuonna “ilman byrokratiaa”.
Väärennettyjä kielitodistuksia myydään myös verkossa, hinnat vaihtelevat 750 ja 2 700 euron välillä – joskus tarjolla on jopa alennuksia perheelle ja ystäville.
Lähde: European Conservative