Kansallismielinen Tuomas Tähti ehdolla Tekniikan akateemisten valtuustoon

Suomen suurin diplomi-insinöörijärjestö Tekniikan akateemiset TEK järjestää valtuustovaalit maaliskuussa. Jäsenten keskuudestaan valitsema valtuusto on TEKin ylin päättävä elin. TEKiin kuuluu diplomi-insinöörien lisäksi useita arkkitehteja ja se on yksi Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä.

Pitkäaikainen kansallismielinen toimija ja turkulaisen kansanedustajan Ville Tavion (ps.) eduskunta-avustajana toimiva diplomi-insinööri Tuomas Tähti on ehdokkaana Tekniikan akateemiset -järjestön valtuustovaaleissa eteläisellä vaalialueella, joka kattaa Uudenmaan Helsinki mukaan luettuna.

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsenet ja kunniajäsenet sekä Tekniska Föreningen i Finland rf:n TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka on 1.1.2020 mennessä hyväksytty jäseniksi.

Vaaleissa on mukana puolueisiin sitoutumaton ja riippumaton iTyö-vaaliliitto, jonka tavoitteena on, että TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti, ammattimaisesti ja hyvällä asenteella. Tähti on vaaleissa iTyön ehdokkaana.

– Ammatillisissa etujärjestöissä otetaan kantaa kansallismielisiä kiinnostaviin teemoihin, kuten maahanmuuttoon, joten järjestöjen päätöksenteossa aktivoituminen on perusteltua, Tähti sanoo.

Esimerkiksi TEKin jäsenlehden tuoreessa numerossa on pääkirjoituksena ”Vauvakato huutaa maahanmuuttoa”.

– Työelämän uudistaminen ei ole nollasummapeliä. Työtaisteluissa työnantajien ja työntekijöiden intressit esitetään toisilleen vastakkaisina, vaikka työnantajan taloudellinen menestys ja työntekijöiden hyvinvointi hyödyttävät yleensä sekä yrityksiä että työntekijöitä. Vastakkainasettelua on pyrittävä työpaikoilla välttämään, Tähti pohtii.

TEKin valtuustovaalien äänestysaika on 17.3.–30.3. Vaaleissa valitaan 70 valtuutettua kolmen vuoden kaudelle.