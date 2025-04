Kansallismieliset perinteet syntyvät luomalla ja osallistumalla

Pian on taas vappu. Se meinaa sitä, että kansallismieliset marssivat taas Tampereella juhlistamassa valkoista vappua.

Päivää on perinteisesti pidetty punaisena. Kansallismieliset aktivistit ovat kuitenkin päättäneet muuttaa tätä käsitystä luomalla vapusta valkoisen.

Tehtävä tuskin on helppo, mutta harva tehtävä onnistuu, jos sitä ei alun alkaenkaan lähdetä tekemään. Kansallismieliset perinteet syntyvät ainoastaan luomalla niitä.

Otetaan esimerkiksi itsenäisyyspäivä. Kansallismielisyys oli sotien jälkeen vuosikymmenten ajan täysi tabu. Varsinkin kansallismieliset perinteet olivat asia, joita harva viitsi lähteä tekemään julkisesti.

Vuodesta 2014 eteenpäin Helsingissä on kuitenkin pidetty kulkueita, ja ne ovatkin muuttaneet koko päivää huomattavasti poliittisemmaksi. Media saattaa kohkata viikon ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän poliittisista vastapuolista. Kansallismielisille päivästä on yhä kasvavissa määrin muodostunut jo perinne, että tuolloin matkataan Helsinkiin osallistumaan kulkueisiin. Kulttuurihegemoniaa pitkään ylläpitänyt vasemmisto on tästä huonona ja se saakin aikaan vähintään mielenkiintoisia reaktioita.

Itsenäisyyspäivää muutettiin harmaasta juhlasta alle kymmenessä vuodessa päiväksi, jolloin koko valtakunta puhuu sen politisoitumisesta. Tämä onnistui vain tekemällä ja osallistumalla.

Pian on vappu. Me haluamme muuttaa vapusta valkoisen päivän. Se onnistuu vain tekemällä ja osallistumalla. Me haluamme muuttaa koko yhteiskunnan kansallismieliseksi pala kerrallaan. Se onnistuu vain tekemällä ja osallistumalla.

Valkoinen vappu Tampereen Jugentorilla 1.5. kello 12:40.