Kansallismielisten liittouma: Operaatio Kotkanpesä -hanke etenee

Keräys kansallismielisten järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteisen kiinteistön hankkimiseksi käynnistyi syksyllä 2021.

Oman kiinteistön hankinnalla torjutaan nykyisin aktiivisesti harjoitettua kansallismielisten systemaattista syrjintää, joka näkyy esimerkiksi vuokratilojen omistajien maalittamisena, joka heikentää omistajan halua vuokrata tilojaan kansallismielisille.

Hankittava kiinteistö on entisen koulun tai kylätalon tyyppinen mahdollisesti kunnostusta kaipaava rakennus, joka sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla maaseudulla. Hankkeessa on mukana motivoituneita osaajia eri aloilta, mutta remonttitalkoissa, ja ennen sitä kampanjoinnissa riittää tekemistä uusillekin asiasta innostuville.

Kiinteistön ylläpitokustannuksien kattamiseksi tiloja vuokrataan muille kansallismielisille yhdistyksille ja yhteisöille käytettäväksi yleishyödylliseen toimintaan.

– Keräys lähti erinomaisesti käyntiin viime syksynä. Sen jälkeen on ollut hiukan hiljaiseloa muiden kiireiden vuoksi, mutta nyt ollaan taas aktivoiduttu suunnittelemaan hanketta eteenpäin. Kannatustuotteiden myynti alkaa lähiaikoina ja hyväntekeväisyystapahtumakin on suunnitteilla. Kyllä siellä useita tuhansia on jo kasassa, vaikka tiedottaminen on ollut vähäistä viime aikoina, sanoo Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja Terhi Kiemunki.

Lisätietoja:

Liittouma@protonmail.com

Maksutiedot keräykseen osallistumiseksi:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

Lupanumero: RA/2021/1043