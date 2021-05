Kansanedustaja Antikainen: EU:n liittovaltiokehitys on estettävä!

Arvoisat ministerit. On mukava nähdä teitä täällä suurena joukkona. Olisi ollut mukavaa, jos täällä olisi tiistainakin enemmän kuin yksi yhdeksästätoista ministeristä. Tiistainahan eduskuntaryhmät esittelivät kantansa EU:n elpymispakettiin osana monivuotista rahoituskehystä. Tiedän, että pääministeri ja eurooppaministeri olivat karanteenissa, mutta eivät varmaan kaikki ministerit olleet.

Eräs eduskunnan jäsen ja entinen pääministeri sanoi vuonna 2014 näin:

”Yhteinen velka on niin iso askel kohti liittovaltiota, että housut repeää.”

Mahtaako kukaan salista muistaa, kuka on kyseessä.

No, entinen pääministeri Juha Sipilä. Saa nähdä repeääkö Sipilän housut, kun äänestämme elpymispaketista. Samaisessa jutussa Sipilä on muuten myös kertonut yllättyneensä aikoinaan Brysselissä siitä, kuinka yleisesti EU:n liittovaltiokehitystä siellä ajetaan.

Voisi siis luulla, että keskusta äänestäisi elpymispakettia vastaan, mutta niin vain taitaa olla, että keskusta jälleen kerran todistaa vanhan viisauden todeksi. Eli sen, että keskusta pettää aina! Keskusta pettää äänestäjiään niin kovaa, että housutkin repeää!

”Kertaluonteiseksi ja tarkkarajaiseksi” luonnehdittu 750 miljardin euron elpymispaketti on todellisuudessa Troijan hevonen, jonka on tarkoitus toimia pysyvien rahoitusinstrumenttien prototyyppinä.

Saamme 2,7 miljardia euroa tukea paketista, joka tulee maksamaan meille 6,6 miljardia euroa vuosina 2028-2058. Kaikki paketista vastuuseen joutuvat veronmaksajat eivät ole vielä syntyneetkään, kun tukirahat on jo käytetty. Sen sijaan lapsemme ja lapsenlapsemme perivät velan, josta eivät tule koskaan hyötymään millään tavalla samalla kun Italiassa nautitaan superlapsilisästä.

Etelä-Euroopan konkurssikypsien maiden haaveet koronabondeista ja yhteisestä velasta eivät anna kovinkaan valoisaa kuvaa euroalueen vakaudesta tulevaisuudessa. Etenkin Italia on ollut vaikeuksissa jo kauan ja haluaa nyt muiden maiden ottavan vastuuta alati kasvavasta velkataakastaan. Haluammeko todellakin olla mukana tässä kehityksessä? Yhteinen velka sitoo oman taloutemme vuosikymmeniksi maihin, joiden talous on ollut kriisissä jo vuosikausia ennen koronaa. Menemme kohti liittovaltiota, jonka jo Juha Sipilä on vuonna 2014 ennustanut.

Etelä-Eurooppa saa vastikkeetonta tukea ja me saamme vuosikymmenien velkavankeuden. Suomi muiden taloutensa hyvin hoitaneiden maiden mukana muuttuu kriisimaiden sosiaalitoimistoksi. Tätä ei voi perussuomalaiset hyväksyä! Suomalaisten verorahat kuuluvat Suomeen ja suomalaisten käytettäviksi.

EU:n liittovaltiokehitys murentaa itsenäisyyttämme pala palalta. Pian olemme EU:n syrjäinen satelliittivaltio, jonka itsenäisyys on muisto vain. Verorahamme kelpaavat EU:lle kyllä, mutta mielipiteemme niiden käytöstä mitä ilmeisemmin eivät. En voi missään olosuhteissa kannattaa Suomelle kallista elpymispakettia. Tulen äänestämään äänestyksessä ei, ei elpymispaketille, ei suomalaisten verorahojen tuhlaukselle.