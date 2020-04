Kansanedustaja Antikainen henkiin heränneestä irakilaismiehestä: ”Osoitus suomalaisviranomaisten sinisilmäisyydestä”

”Sen sijaan, että pyrittäisiin varmistamaan faktat hakijan kotimaasta tai suhtauduttaisiin epäillen siihen, että henkilö on päässyt Euroopan läpi Suomeen asti, mutta perille päästessään hukannut kaikki asiakirjat, terve epäluulo puuttuu ja satuihin uskotaan.”

Keskusrikospoliisi tiedotti keskiviikkona 22.4.2020 aloittaneensa esitutkinnan törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomea koskevaan langettavaan päätökseen. Asia koski Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ja Irakiin käännytettyä miestä, joka miehen tyttären mukaan olisi surmattu Irakissa pian paluunsa jälkeen.

– Jo silloin, kun miehen väitetystä kuolemasta uutisoitiin, monet epäilivät kertomuksen todenperäisyyttä. Tästä huolimatta Suomi tai edes tuomioistuin ei pyrkinyt selvittämään tapauksen tosiasioita riittävällä tavalla ennen asian käsittelyä. Tapaus on äärimmäinen esimerkki siitä, mihin suomalaisviranomaisten sokea luottamus turvapaikanhakijoiden kertomuksiin johtaa. Sen sijaan, että pyrittäisiin varmistamaan faktat hakijan kotimaasta tai suhtauduttaisiin epäillen siihen, että henkilö on päässyt Euroopan läpi Suomeen asti, mutta perille päästessään hukannut kaikki asiakirjat, terve epäluulo puuttuu ja satuihin uskotaan, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.

Irakilaismies haki Suomesta turvapaikkaa syyskuussa 2015 ja palasi vapaaehtoisella palautuslennolla Irakiin marraskuussa 2017. Tämän jälkeen miehen väitettiin kuolleen. Miehen Suomessa asuva tytär kanteli asiasta EIT:lle, joka totesi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, eli oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa.

– Todisteena miehen kuolemasta on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollut Irakista toimitettu kuolintodistus sekä poliisin raportti tapahtuneesta. Tiedot on kuitenkin ilmeisesti saatu miehen tyttäreltä eikä viranomaisilta. Miten on mahdollista, että kenelläkään ei käynyt mielessä varmistaa kuolintodistuksen ja poliisin raportin aitoutta Irakin viranomaisilta jo ennen EIT:n käsittelyä? Antikainen jatkaa.

EIT antoi asiassa langettavan päätöksen 14.11.2019 sekä tuomitsi Suomen maksamaan tyttärelle 20 000 euroa kärsimyksestä ja useita tuhansia euroja kulukorvauksia. Summa olisi tullut maksettavaksi 14.5.2020, jolloin tuomio olisi tullut lopulliseksi. Korvauksia ei ehditty maksaa, mutta Suomi keskeytti tapauksen seurauksena palautukset Irakiin.

– Suomi sai langettavan päätöksen EIT:ssä, vaikka tuomioon vaikuttaneiden asiakirjojen aitoutta ei ole missään vaiheessa voitu todentaa. Sisäministeri Ohisalo kutsui Suomen saamaa langettavaa päätöstä häpeälliseksi. Häpeällistä tässä on ainoastaan se, että valtiolta pystytään huijaamaan näin helposti kymmeniä tuhansia euroja tekaistulla asiakirjalla. Mikäli tapaus osoittautuu huijaukseksi, on Suomen saama langettava tuomio annettu virheellisen tiedon perusteella ja tulisi ehdottomasti käsitellä uudelleen, Antikainen painottaa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi vuonna 1996 syntyneen naisen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä perjantaina 24.4.2020. Väärennysepäily tuli ilmi KRP:n suorittaessa tiedonhankintaa yhteistyössä irakilaisviranomaisten kanssa.

– Niin kauan, kun väärän tiedon antaminen ei johda itsessään turvapaikanhakijan käännyttämiseen tai oleskeluluvan peruuttamiseen, turvapaikanhakijalla ei ole minkäänlaista motivaatiota antaa viranomaisille totuudenmukaista tietoa. Jotta Suomen ja suomalaisten laajamittaiselta hyväksikäytöltä tulevaisuudessa vältyttäisiin, viranomaisen tahallisesta erehdyttämisestä turvapaikkaprosessin aikana tulee seurata automaattisesti hakemuksen hylkääminen tai oleskeluluvan peruutus sekä käännyttäminen tai karkotus, Antikainen vaatii.

Edustaja Antikainen on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien ulkomaisten asiakirjojen todenperäisyyden varmistamista ja EIT:n langettavan päätöksen uutta käsittelyä.