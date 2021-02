Kansanedustaja Antikainen kannustaa ihmisiä ehdolle ja äänestämään Perussuomalaisia: ”On aika tuulettaa valtuustot ympäri maata ja potkaista vihervasemmiston tukipuolue keskusta ulos!”

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.–13. huhtikuuta ja ulkomailla 7.–10. huhtikuuta 2021.

– Kuntavaalit 2021 ovat yhdet tärkeimmistä vaaleista miesmuistiin. Jos et kannata nykyisen vihervasemmistolaisen hallituksen tavallista suomalaista kurittavaa politiikkaa, nyt on aika toimia ja kertoa mielipiteesi vaaleissa äänestämällä perussuomalaisia. Äänesi kuuluu vielä paremmin, jos lähdet itse ehdolle, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kannustaa.

Keskusta on muuttunut ja pysyvästi siirtynyt keskeltä äärivasemmalle.

Sanna Marinin (sd.) johtama vihervasemmistolainen hallitus on nostanut ihmisten liikkumisen ja elämisen hintaa ennätystavalla. Lisäksi hallitus on tehnyt kaikkensa tavallisen suomalaisen yrittäjän kurittamiseksi.

– Keskusta on vihervasemmiston tukipuolue ja sellaisena siitä tulee puhua. Keskusta on niellyt vihervasemmiston vaatimukset mukisematta ja vieläpä tukee lakia rikkonutta ministeri Haavistoa mukisematta. Näyttää sille, että Keskusta on muuttunut ja pysyvästi siirtynyt keskeltä äärivasemmalle, Antikainen huomauttaa.

Antikainen muistuttaa, että nykyinen keskusta ei pidä tavallisen suomalaisen puolia vaan sitä kiinnostaa ainoastaan oma valta-asema.

– Jos olet huolissasi omasta ja lapsiesi tulevaisuudesta, turvallisuudesta ja siitä, onko sinulla tulevaisuudessakin mahdollisuus elää, tehdä töitä ja yrittää, sekä varaa asua ja liikkua kotiseudullasi, on sinulla vain yksi vaihtoehto. Se vaihtoehto on perussuomalaiset, Antikainen painottaa.