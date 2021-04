Kansanedustaja Antikainen: Kokoomuksen hiljainen hyväksyntä EU-elpymispaketille kyseenalaistaa puolueen uskottavuuden vastuunkantajana

Perustuslakivaliokunta linjasi eilen, että EU-elpymispaketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön. Tämän jälkeen kokoomus ilmoitti äänestävänsä tyhjää eduskunnassa EU:n elpymispaketin käsittelyssä.

– Tämäkö on sitä kokoomuksen peräänkuuluttamaa vastuullista talouspolitiikkaa? Kokoomus tietää oikein hyvin, että voisi estää elpymispaketin hyväksymisen äänestämällä sitä vastaan. Mikä tahansa muu äänestysratkaisu tarkoittaa käytännössä paketin tukemista. Kokoomus ei voi tässä tyhjää äänestämällä kiemurrella irti vastuusta ja syyttää hallitusta elpymispaketista. Kokoomus ei ole uskottava vastuunkantaja, koska se päätti äänestää tavalla, joka käytännössä johtaa uuden EU-tukipaketin hyväksymiseen, vaikka olisi voinut toimia toisin, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen sanoo.

Kokoomus esitti perusteluna, ettei se halua ajaa Eurooppaa kaaoksen tilaan.

– Eurooppa on jo kaaoksen tilassa, ja taloudellinen kaaos johtuu keskeiseltä osin kokoomuksen aikaisemmasta toiminnasta. Kokoomus ei ole ikinä vastustanut suomalaisten rahojen jakoa toisiin EU-maihin, eikä tyhjän äänestäminen protestina tarkoita muuta kuin sitä, että kokoomus haluaa esittää ennen kuntavaaleja julkisuudessa jotain muuta kuin on. Kokoomus vaatii tiukkaa talouskuria ainoastaan silloin, kun kyse on tavallisista suomalaisista ja heidän eduistaan, mutta Eurooppaan kokoomuksella on piikki auki, Antikainen moittii.

Isoin ongelma 750 miljardin elpymispaketissa on se, ettei se korjaa rakenteellisia ongelmia.

– EU-maat ovat joutuneet hyväksymään vuosien varrella tukipaketin toisensa jälkeen, vaikka perussopimusten mukaan EU ei ole velkaunioni. Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen tukipaketti, koska todellisuudessa kyse ei ole koronaepidemiasta, vaan eurovaluutan pelastamisesta. Kuitenkaan yhteenkään näistä tukipaketeista eivät maksajamaat ole saaneet minkäänlaista edellytystä siitä, että rahaa saavat maat joutuisivat ryhtymään itse korjaustoimenpiteisiin omassa maassaan. Etelä-Euroopan maiden on saatava taloudenpitonsa kuntoon, kitkettävä mafia sekä korruptio ja ryhdyttävä verottamaan kansalaisiaan, kuten maksajamaissakin tehdään, Antikainen huomauttaa.

Erityisen kriittisesti Antikainen suhtautuu väitteisiin siitä, että elpymispakki on hyväksyttävä Suomen maineen takia.

– Suomella on EU:ssa maine hyväuskoisena hölmönä, joka ei pärjää neuvotteluissa, suostuu joka kerta ihan mihin tahansa, mitä muut vaativat, ja maksaa kiltisti. Sitten, kun vahinko on jo tapahtunut, eduskunta pakotetaan hyväksymään kyvyttömien neuvottelijoiden aikaansaamat, Suomen kannalta surkeat sopimukset. Suomen pitää ryhtyä ajamaan EU:ssa omaa etuaan. Jos emme tee näin itse, kukaan muukaan ei aja Suomen etua. Jokainen muu maa hoitaa omaa edunvalvontaansa, mutta Suomen neuvottelijoille tuntuu olevan tärkeämpää tavoitella kansallisen edun sijasta omaa henkilökohtaista etua hyväpalkkaisen EU-eläkeviran muodossa, joka onkin ainoa asia, johon kuvitteellista luottamuspääomaa on hyödynnetty. Tähän on saatava muutos!, Antikainen vaatii.