Kansanedustaja Antikainen: Maanpuolustuskoulutuksen määrärahat turvattava

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n (MPK) valtionavustuksien maksu jatkuu jälleen. Avustusten maksun keskeytys ehti jo herättää huolta yhdistyksen toiminnan jatkumisesta.

Toukokuun alkupuolella Yle kertoi puolustusministeriön keskeyttäneen MPK:n valtionavustuksien maksun laillisuusvalvontatarkastuksen johdosta, mutta saatuaan tarvittavat selvitykset päätti jatkaa avustuksien maksua normaalisti. Myös toukokuun avustus maksetaan takautuvasti. Avustusten maksun keskeytys ehti jo herättää huolta yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, mutta nyt toiminta jatkuu entiseen tapaan.

– Suomen suurimpana kokonaisturvallisuuden kouluttajana MPK:n toiminta on ehdottomasti turvattava. Puolustusvoimien strategisena kumppanina yhdistyksen toiminta on elintärkeää Suomen puolustuskyvyn ja kriisinkestävyyden turvaamiseksi. Koronapandemia osoitti, kuinka herkästi maailma voi suistua kaaokseen. Emme voi tuudittautua siihen uskoon, että kansainvälisen tilanteen muutokset eivät kosketa meitä, vaan kansalaisille on jatkossakin tarjottava mahdollisuus kouluttautua vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan saralla, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii.

MPK on puolustusministeriön ohjauksessa toimiva julkisoikeudellinen yhdistys, joka yhteistyöjärjestöjensä kautta tarjoaa koulutusta muun muassa sotilaallisten valmiuksien ylläpidossa sekä erityisesti naisille suunnattua vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusta.

– MPK:n sekä sen jäsenyhdistysten monipuolinen koulutustarjonta on erittäin tärkeä kansalaisten kriisiajan osaamistason kehittämiselle ja ylläpidolle ja yhdistyksen toimintaa tulee kehittää ja sen rahoitus on turvattava jatkossakin. Etenkin naisille suunnatut koulutukset ovat loistava keino tutustua maanpuolustus- ja kriisitilannekoulutukseen matalalla kynnyksellä. Kansainvälisen tilanteen kiristyessä kansalaisten kyky toimia kriisitilanteissa on entistä tärkeämpää, Antikainen toteaa.

Edustaja Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien MPK:n määrärahoja.