Kansanedustaja Antikainen Marinin hallituksen talousarviosta: Ensin neuvotellaan historiallisen huono EU-tukipaketti, sitten laitetaan lisää rahaa kehitysapuun ja -yhteistyöhön ja verotetaan suomalaiset kuoliaaksi

Rahaa syydetään ulkomaille, vaikka oman maan talous on kuralla. Hallituksen prioriteetit ovat täysin pielessä, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esitteli keskiviikkona valtiovarainministeriön esitystä vuoden 2021 talousarvioksi.

– Hallituksen rahankäyttö on täysin edesvastuutonta. Budjetti on 7 miljardia euroa alijäämäinen ja valtionvelan arvioidaan nousevan 132 miljardiin euroon ensi vuoden lopussa. Tänä vuonna budjetin alijäämä on noin 19 miljardia euroa. Hallitus velkaannuttaa Suomen holtittomasti ja jättää jälkipolvien maksettavaksi mittavat velat, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen moittii.

Kehitysyhteistyöhön käytetään melkein 1,2 miljardia euroa ja kehitysapuun tehdään yli 25 miljoonan euron ”tasokorotus” samaan aikaan, kun Suomen oma talous sakkaa.

– Korona sysäsi Suomen taantumaan, mutta kehitysapua nostetaan silti. Samaan aikaan lämmityspolttoaineiden veroja korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Tämä iskee etenkin öljylämmitteisissä taloissa asuviin pienituloisiin, joilla ei ole varaa vaihtaa muuhun lämmitysmuotoon. Tämä yhdistettynä liikennepolttoaineiden veronkorotukseen nostaa haja-asutusalueiden asukkaiden kulut pilviin. Ensin rahastetaan liikkumisella ja nyt isketään vielä asumiseenkin. Ilmeisesti keskustalle ei ole kovin tärkeää pitää maaseutua asuttuna, Antikainen pohtii.

Taantumasta huolimatta rahaa riittää jaettavaksi entistäkin suurempia summia niin muille EU-maille kuin sekä kehitysapuun että kehitysyhteistyöhön.

– Ensin neuvoteltiin Suomelle historiallisen huono EU-tukipaketti ja nyt laitetaan lisää rahaa kehitysapuun ja kehitysyhteistyöhön samalla, kun suomalaisten työssäkäyntiä ja asumista verotetaan kuoliaaksi. Kehitysapua korotetaan 25 miljoonalla eurolla ja kehitysyhteistyöhön on varattu 164 miljoonan euron korotus. On käsittämätöntä, että rahaa syydetään ulkomaille, vaikka oman maan talous on kuralla. Hallituksen prioriteetit ovat täysin pielessä, Antikainen ihmettelee.

Ennusteiden perusteella Suomi kuuluu EU-maista niihin, jotka elpyvät taantumasta hitaimmin.

– Valtio velkaantuu ja suomalaisten kulut kasvavat, mutta kehitysapua jaetaan auliisti suoraan avunsaajamaiden korruptoituneiden virkamiesten taskuihin. Rahanjako maailmanparantamisen hengessä on punavihreälle hallitukselle itseisarvo, maksajilta ei kysytä mitään. Tässä taloudellisessa tilanteessa Suomen on ensisijaisesti pidettävä oma taloutensa kunnossa, koska muuten Suomi on tulevaisuudessa kehitysmaa, jonka täytyy kerjätä kehitysapua muilta mailta, Antikainen varoittaa.