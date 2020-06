Kansanedustaja Antikainen: Miksi ulkoministeri Haavisto kertoo aivan toista kuin ulkoministeriö tiedottaa?

Al-Holin leiriltä Syyriasta saapui sunnuntaina Suomeen kolmen naisen ja yhdeksän lapsen ryhmä.

Jihadistinaisten paluuta osattiin odottaa. Sen sijaan monille yllätyksenä tuli ulkoministeriön tiedotuslinja.

– Ensin ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen kertoi sunnuntai-illan tiedotustilaisuudessa, että Suomeen saapuneet henkilöt ovat paenneet leiriltä ja saapuneet Turkkiin omatoimisesti. Alivaltiosihteerin mukaan ulkoministeriö tarjosi Turkkiin saapuneille henkilöille vain matkustusasiakirjat. Maanantaina ulkoministeri Pekka Haavisto kuitenkin myönsi, että Suomen viranomaiset ovat avustaneet osaa heistä rajan ylityksessä. Suomalaisviranomaisten osuuteen operaatiossa on saatava selvyys ja tästä on kerrottava sekä eduskunnalle että kansalle rehellisesti, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii.

Epäselväksi on jäänyt, mikä oli Suomen viranomaisten osuus operaatiossa mutta myös kenen maksettavaksi kulut jäävät.

– Kun Suomen osuus operaatiossa tuntuu muutenkin olevan vielä tarkentumassa, on mahdollista, että myös operaation kulut ovat tarkentumassa. Alivaltiosihteeri Puustinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että tulijat maksavat itse oman matkansa kulut, Antikainen kertoo ja jatkaa tehneensä kirjallisen kysymyksen muunmuassa Suomelle aiheutuvien kustannusten selvittämiseksi.

Palautusoperaation yksityiskohtien lisäksi epäselväksi jää, miten jihadistinaisten mahdollisesti jo tekemiin rikoksiin sekä heidän aiheuttamaansa terroriuhkaan Suomessa suhtaudutaan.

– Suomi auttoi jihadistinaiset rajan yli ennen kuin paikallinen tuomioistuin ehti tutkia koko asiaa. Suojelupoliisi on arvioinut, että naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terroristista toimintaa Suomeen palattuaan. Suomi on tähän mennessä ollut harvinaisen hampaaton tuomitsemaan ketään terrorismirikoksista. Vaikuttaa myös siltä, että aktiivisuus tutkia näitä rikoksia ei ole kovin korkea. Tähän on tultava muutos, Suomen on tutkittava näiden jihadistien mahdollisesti jo tekemät hirmuteot sekä varmistettava, että he eivät pääse jatkamaan toimintaansa ja radikalisoimaan muita Suomessa, Antikainen painottaa.