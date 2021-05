Kansanedustaja Antikainen: Miksi veronmaksajien pitää maksaa demaripääministerien aamiaiset?

Tiistaina 25.5.2021 kävi ilmi, että Suomen valtio kustantaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja tämän perheen aamupalatarvikkeita noin 300 eurolla kuukaudessa.

On epäselvää, millä laillisella perusteella aamiaisruokailu voidaan maksattaa veronmaksajien piikkiin. Ministeripalkkiolain mukaan pääministerillä on asuntoetu sisältäen kunnossapidon, lämmityksen, valaistuksen, sisustuksen ja henkilökunnan. Ruuasta laissa ei puhuta eikä valtioneuvoston kanslia suostu perustelemaan tai esittämään päätöstä aamiaisten kustantamisesta. Presidentti ei ole laskuttanut ruuistaan veronmaksajia ja presidentin kanslian tulkinta on, ettei ruoka kuulu osaksi asuntoetua. Iltalehden mukaan tällä vuosituhannella ainoastaan Paavo Lipponen (sd.) on maksattanut aamiaisiaan veronmaksajilla. Kysymys kuuluukin, onko tämä jokin demaripääministerien itse itselleen keksimä etu, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.

Myös Verohallinto otti asiaan kantaa Twitterissä 26.5.2021 kertomalla, että veroton asuntoetu ei sisällä ruokailuja, vaan ne ovat verotettavaa tuloa. Tässäkin asiassa valtioneuvoston kanslian tulkinta on päinvastainen, sillä vuonna 2019 annetun ohjeistuksen mukaan pääministeri ja tämän kanssa samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet voivat tilata verovapaasti aamiaistarvikkeita ja kylmiä aterioita Kesärannassa yöpyessään.

– Viranomaisten toiminnan tulee perustua lakiin, mutta valtioneuvoston kanslia ei suostu perustelemaan näitä erikoisia tulkintojaan. Vaikuttaa siltä, että tämän hallituksen aikana yleisemminkin toimintamalli on ollut se, että ministerit päättävät jotain, ja valtioneuvoston kanslian pitää keksiä tämän pohjalta oikeutus, vaikka laki sanoisi muuta. Pääministeri Marin maksattaa aamupalansa veronmaksajien rahoilla ja kuitit salataan hatarilla perusteilla, Antikainen moittii.

Salailusta tuli maan tapa viimeistään silloin, kun ministeri Katri Kulmunin (kesk.) viestintäkoulutushankinnat johtivat hänen eroonsa ministerinpaikalta.

– Iltalehden mukaan taloushallinnossa oli korostettu laskujen salaamisen tärkeyttä Kulmunin kohun jälkeen. Sen sijaan, että olisi korostettu hankintojen asianmukaisuutta, valtioneuvoston kanslia näyttää valinneen linjan, jossa epäasiallisia hankintoja voidaan tehdä, kunhan ne muistetaan salata. Hallitus jaksaa kyllä vakuuttaa avoimuuttaan, muttei itse vaivaudu noudattamaan julkisuusperiaatetta. Tällaisen toiminnan jälkeen Suomen asema avoimena yhteiskuntana ja lehdistönvapauden huippumaana kokee kovan kolauksen, Antikainen lataa.

Merkillepantavaa asiassa on se, että ostosten kuittien salaamista on perusteltu pääministerin yksityisyydensuojalla. Iltalehden mukaan laskuja on salattu ainakin vuoden 2020 keväästä lähtien.

Valtioneuvoston kanslia perustelee ostosten salaamista pääministerin yksityisyydensuojalla, mutta perustelee aamiaistarvikkeiden ostamista ministeripalkkiolailla. Lain mukaan valtioneuvoston jäsenelle korvataan tehtävien hoitamisesta aiheutuneet ylimääräiset kohtuulliset kustannukset valtioneuvoston kanslian päätöksellä, joten virkatehtäviä varten hankittujen aamiaistarvikkeiden kuittien salaamiselle ei ole perusteita. Valtioneuvoston kanslian pitäisi nyt päättää, kummasta on kyse: onko aamiaisissa kyse virkatehtävien hoitamisesta vai ministerin palkkiosta. Molempia ne eivät voi yhtä aikaa olla ja jos kyse on palkkiosta, niistä pitää maksaa verot, Antikainen huomauttaa.