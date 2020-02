Kansanedustaja Heikki Vestman: Loppu köllöttely-yhteiskunnalle – ja pian

Marinin hallitus käynnisti perjantaina sosiaaliturvan uudistamisen ja asetti tätä varten parlamentaarisen komitean.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman vaatii, että sosiaaliturvan uudistuksessa tehdään loppu perusteettomalle sosiaalituilla elämiselle.

– Sosiaaliturvan uudistaminen alkaa kreivin aikaan. Suomen sosiaaliturvan passivoiva vaikutus on kauan tunnettu tosiasia. Maallamme ei ole varaa köllöttely-yhteiskuntaan, jossa työkykyiset ja -ikäiset voivat valita jäädä elämään sosiaalituilla. Jokainen ymmärtää, että jos systeemi tarjoaa ilmaista, käytännössä lähes vastikkeetonta rahaa 1100 euroa kuussa, moni siihen mahdollisuuteen tarttuu, Vestman toteaa.

Vestman viittaa Iltalehden julkaisemaan Kelan laskelmaan, jonka esimerkkihenkilö on 18-vuotias helsinkiläinen terve ja työtön nuori, joka asuu yksin vuokra-asunnossa, ja kuittaa kuukaudessa vähintään 1100 euron tuet. Potti koostuu työmarkkinatuesta, yleisestä asumistuesta sekä toimeentulotuesta. Vestman kysyy, milloin tästä tuli hyväksyttävää.

– On järjetöntä ja väärin, että esimerkiksi ahkeralle tarjoilijalle tai kaupan kassalle, joka nousee joka aamu töihin, saattaa jäädä saman verran käteen kuin sille, joka valitsee jäädä sohvan pohjalle köllöttelemään. Sellaisen valinnan, että terve ihminen jättäytyy oloneuvokseksi elämään toisten rahoilla, ei pitäisi olla mahdollinen saati hyväksyttävä. Työnteon pitää olla aina oleilua kannattavampaa. Antelias sosiaaliturva yhdistettynä korkeaan työn verotukseen on suorastaan myrkyllinen yhdistelmä. Se tuhoaa ahkeruuden kannustimet, Vestman sanoo.

– Tänä päivänä matalapalkkatyötä ja keikkatyötä jää tekemättä hövelin ja myös silppuisen sosiaaliturvan takia, jossa on kannustinloukkuja. Uudellamaalla alalla kuin alalla on työvoimapula. Jos sosiaaliturva toimisi kannustavasti, työllisyys olisi huomattavasti korkeampi. On myös sosiaalisesti epäoikeudenmukaista syrjäyttää ihmisiä työmarkkinoilta loikoilemaan. Surkea systeemi ei ole näiden ihmisten vika. Työ olisi mitä parhainta sosiaaliturvaa, Vestman toteaa.

Vestman kummeksuu sosiaaliturvauudistuksen kunnianhimotonta aikataulua varsinkin, kun otetaan huomioon sen vaikutukset työllisyyteen. Hän myös varoittaa perustulosta.

– Hallitus on ilmoittanut pokkana, että sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa kahdeksan vuotta. Ymmärrän ajatuksen ylihallituskautisesta työstä, mutta aikataulu on liian hidas. Ahkerien Suomella ei ole varaa odottaa kahdeksaa vuotta tiekarttoja ja työryhmiä. Työllisyyden nostaminen on kohtalon kysymys, jotta niistä, jotka aidosti eivät ilman turvaa selviä, on varaa pitää huolta, Vestman muistuttaa.

Vestman ehdotttaa ratkaisuksi vastikkeellista ja syyperusteista yleistukea, joka yhdistää toimeentulotuen, yleisen asumistuen ja Kelan työttömyysetuudet.

– Tuen velvoittavuus on tehtävä vahvaksi. Jos työ tai työvoimapalvelut eivät kelpaa, tuki on katkaistava. Punavihreiden haaveilema vastikkeeton perustulo olisi sekä tolkuttoman kallis että passivoivana vaarallinen. Jos hyvinvointivaltiosta palveluineen halutaan pitää kiinni, on ihmisille kuuluttava paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia, Vestman katsoo.