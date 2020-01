Kansanedustaja Junnila: Liittyykö Kirsi Pimiän kansliapäällikkönimitykseen poliittista syrjintää?

Junnilan mukaan asia on kansallisesti merkittävä poliittisiin virkanimityksiin liittyvän julkisen keskustelun vuoksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila kertoo Facebook-sivullaan pyytäneensä tänään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta lausuntoa sisäministeriön kansliapäällikön valinnassa mahdollisesti tapahtuneesta poliittisesta syrjinnästä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ohitti kokeneen Supon päällikön, kokoomuslaisen Antti Pelttarin ja nimitti yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimineen Kirsi Pimiän sisäministeriön kansliapäälliköksi. Vihreät ovat tätä ennen usein todenneet vastustavansa poliittisia virkanimityksiä.

Junnila katsoo, että tehtävään valitulla Kirsi Pimiällä ei valinnan hetkellä ollut lainkaan kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta. Silti Pimiä ohitti valintaprosessissa pitkän kokemuksen hallinnonalalta omaavan henkilön, ilmeisin poliittisin perustein

Kansanedustaja pitää erityisen raskauttavana sitä, että sittemmin lakkautettu syrjintälautakunta oli ennen sisäministeriön alainen, ja tehtävään valittu toimi itse yhdenvertaisuusvaltuutettuna ennen valintaansa.

– Asian on voitava katsoa olevan kansallisesti merkittävä poliittisiin virkanimityksiin liittyvän julkisen keskustelun vuoksi, Junnila toteaa.

Sisäministeri Ohisalo on perustellut päätöstään rekrytoinnissa olleilla painotuksilla. Ohisalo on muun muassa korostanut Pimiän kokemusta perus- ja ihmisoikeuksista. Valtion virantäyttöohjeessa todetaan, että pätevyysarvioinnissa ja ansiovertailussa voidaan nojata vain sellaisiin seikkoihin, jotka on mainittu hakuilmoituksessa.

– Pimiän tapauksessa tuollaisia painotuksia ei löytynyt hakuilmoituksesta, kansanedustaja muistuttaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää.

