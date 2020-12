Kansanedustaja Junnila: ”Terroristiryhmään kuuluminen rangaistavaksi”

Perussuomalaisten kansanedustajan mukaan myös terroristien elinkumppanit tulee tarvittaessa saattaa tuomiolle osallisuudesta terroristijärjestöön kuulumisesta.

Suomi on tuonut maahan aikuisia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet jihadistiseen tarkoitukseen perustetussa niin kutsussa Islamilaisessa valtiossa. Tuomitsemisen sijaan heitä kohdellaan pääosin uhreina, vaikka suojelupoliisi on lukuisia kertoja maininnut heitä seuraavasta turvallisuusuhkasta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila jätti maanantaina toimenpidealoitteen, jotta terroristiryhmään kuuluminen ja toimintaan osallistuminen määritettäisiin pikaisesti rangaistavaksi teoksi.

– Rikollisjärjestöön osallistuminen on kriminalisoitu rikoslaissa, jossa enimmäisrangaistukseksi on asetettu viisi vuotta. Siten ei ole perusteltua syytä sille, miksi terroristiryhmään kuuluminen tai sen toimintaan osallistuminen olisi niin vaikea määritellä, ettei sitä saada terrorismilaeissa rangaistavaksi teoksi. Esimerkiksi Saksassa on tuomittu naisia terroristijärjestöön kuulumisen vuoksi, Junnila kertoo.

Toimenpidealoitteessa mainitaan, että naisten osallisuutta mahdollisiin rikoksiin on ollut vaikea sellaisenaan todistaa, vaikka on yleisellä tasolla tiedossa, että heillä on ollut toiminnassa suuri rooli.

– Myös terroristien perheenjäsenet ja elinkumppanit pitää olla mahdollista tuomita osallisuudesta rikokseen, jos he ovat suojelupoliisin arvion perusteella oleskelleet terroristiseen toimintaan tarkoitetuilla leireillä tai vastaavilla alueilla, Junnila kirjoittaa aloitteessaan.