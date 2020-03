Kansanedustaja Junnila vaatii apua Kreikan ”helvetin porteille”

Turkin presidentti Erdoğanin päätös ”avata helvetin portit” on johtanut väkivaltaisiin mellakoihin Kreikan rajalla.

Tens of thousands of migrants have gathered at the Greek border after Turkish Pres. Erdogan promised them free passage to #Greece & Europe

It looks like apocalyptic move

The hashtags we use to spread the word are #GreeceUnderAttack & #IstandWithGreece

Spread it wide & retweet! pic.twitter.com/mdT1IWlAXa

— BasedPoland (@BasedPoland) March 2, 2020