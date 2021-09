Kansanedustaja Kauman toimenpidealoite: Kansallinen rajamenettely ja mahdollisuus rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella käyttöön

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) on jättänyt eduskunnan allekirjoitusjärjestelmään toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan kansallisen rajamenettelyn käyttöönottoa ja turvapaikanhaun määräaikaisen rajoittamisen mahdollistamista kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Pia Kauman mukaan Afganistanin tilanne on alleviivannut kokoomuksen maaliskuussa 2020 julkaisemaan turvapaikkapoliittiseen ohjelmaankin sisältyvien ehdotusten kiireellisyyttä.

-Turvapaikkajärjestelmän tarkoitus on tarjota turvaa maailman hädänalaisille. Tässä tehtävässään Suomen turvapaikkapolitiikka palveli pitkään hyvin. Vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi kuitenkin osoitti, ettei nykyinen turvapaikkapolitiikkaa koskeva lainsäädäntömme kaikilta osin vastaa tämän päivän haasteisiin. Lainsäädäntö on päivitettävä 2020-luvulle. Järjestelmän on rakennuttava ajatukselle turvapaikkapolitiikan pitkän aikavälin kestävyydestä ja avun aidosti hädänalaisille kohdentavasta valikoivuudesta. Afganistanin tilanne ja Valko-Venäjän Liettuaan kohdistama hybridioperaatio ovat alleviivanneet järjestelmän uudistamisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä, Kauma sanoo.

Kauman mukaan turvapaikkapolitiikan uudistamisessa tarvitaan sekä EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan rakentamista että kansallisia varautumistoimia.

– EU tarvitsee yhteisen turvapaikkapolitiikan. Unionin on siirryttävä järjestelmään, jossa kansainvälisen suojelun tarjoaminen tapahtuu ensisijaisesti noutamalla suoraan kriisialueilta rajat ylittävän turvapaikanhaun sijaan. Lisäksi tarvitaan kuitenkin myös kansallisia toimia. Suomen kansallinen lainsäädäntö ei valitettavasti ole kaikilta osin sillä tasolla, jota mahdolliseen, esimerkiksi Afganistanin tilanteen laukaisevaan uuteen turvapaikanhakijakriisiin varautuminen edellyttäisi. Akuuteimmat puutteet koskevat vastaamista tilanteisiin, joissa Suomeen kohdistuisi yllättäen huomattavan suuri turvapaikanhakupaine, Kauma sanoo.

Kauma ehdottaa, että Suomen varautumisen vahvistamiseksi ja lainsäädännön ajantasaistamiseksi Sanna Marinin (sd.) hallitus ryhtyy välittömästi kahden lainsäädäntömuutoskokonaisuuden valmisteluun, jotka koskevat kansallisen rajamenettelyn käyttöönoton ja turvapaikanhaun määräaikainen rajoittamisen kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

– Suomessa on otettava käyttöön kansallinen rajamenettely, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan. Rajamenettelyn käyttöönotto perustuu voimassa olevaan turvapaikkamenettelydirektiiviin. Hakuajan oleskelun rajaaminen rajavyöhykkeelle vaikeuttaisi rikollisten pyrkimystä väärinkäyttää turvapaikanhakua keinona siirtyä toisen maan sisään ja toimia sen sisällä ensin turvapaikanhakijan statuksella ja tarvittaessa kielteisen päätöksen jälkeen jäämällä laittomasti maan sisälle. Yleisestikin valinta rajavyöhykkeen palautuskeskuksen ja palaamisen välillä olisi omiaan lisäämään paluun suosiota niissä tilanteissa, joissa suojelun perusteet eivät ole riittäneet oleskelulupaan, vaan on tehty kielteinen päätös, Kauma sanoo.

– Toinen toimenpidealoitteen ehdotus on, että Suomen valmiuslainsäädäntöön luodaan valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. On realistisesti tunnustettava, ettei turvapaikanhaku ole aina spontaania. Suomella ei ole kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa mahdollisuutta käsitellä suurta määrää yhtäaikaisia maahantulijoita ilman, että kansallinen turvallisuus vaarantuu. Turkki käytti turvapaikanhakijoita painostuksen välineenä keväällä 2020 ohjattuaan merkittävän määrän turvapaikanhakijoita yllättäen Kreikan rajalle. Tänä kesänä samaa keinoa on käyttänyt Valko-Venäjä, joka on kohdistanut hybridioperaationsa Liettuaan. On välttämätöntä, että EU:n rajavaltio -Suomen lainsäädäntö ajantasaistetaan siten, että työkalupakissamme on tarvittaessa keinot myös tähän uuteen hybridivaikuttamisen muotoon vastaamiseen, Kauma jatkaa.

Kauman mukaan aloitteessa esitetyt muutokset olisi mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla, mikäli poliittinen tahto asian edistämiseksi löytyy.

– Viime vaalikaudella kokoomuslaisten ministereiden johdolla tehtiin ja otettiin valmisteluun useita turvapaikkapolitiikkaa järkeistäviä uudistuksia. Tätä työtä olisi nykyisen hallituksen pitänyt jatkaa, mutta näin ei valitettavasti ole tapahtunut. Nyt olisi korkea aika korjata kurssia. Ehdottamamme lainsäädäntömuutokset olisivat valmisteltavissa suhteellisen nopealla aikataululla, mikäli poliittinen tahto priorisoida asia vain löytyy, Kauma päättää.