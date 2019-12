Kansanedustaja Mäenpää: Haaviston venkoilu ISIS-äideistä muistuttaa laajemmasta uhasta

Kansanedustaja Juha Mäenpää muistutti, että Al-Hol -välikysymyskeskustelu koskee vain 40 henkilöä, kun pelkästään vuonna 2015 saapui Suomeen 32 000 turvapaikanhakijaa, joista osan taustaa emme tiedä varmuudella.

Eduskunnan tiistain 17.12.2019 välikysymyskeskustelu al-Hol -jupakasta päättyi vasta kello neljältä yöllä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää penäsi vastausta kysymykseen siitä, ovatko al-Holin leiriltä Suomeen haettavat aidosti Suomen kansalaisia vai ovatko he ainoastaan oleskelleet Suomessa aiemmin. Hän muistutti Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin näkemyksestä, jonka mukaan ISIS-äidit ovat suurempi vaara Suomessa kuin syyrialaisella leirillä. Osa heidän lapsistaankin on jo sen verran isoja, että ovat todennäköisesti altistuneet terrorijärjetön propagandalle.

Mäenpää kritisoi myös hallituspuolueiden pyrkimystä siirtää huomio Haaviston pimittävästä ja harhaanjohtavasta toiminnasta lapsiin.

Vastauspuheenvuorossaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että vain Suomen kansalaisia tullaan auttamaan ja viranomaisilla on keinot tunnistaa tulijoiden identiteetit.

Yleisöä kiinnostavan välikysymyskeskustelun ”suolana” Mäenpää piti sitä, että vihdoin eduskunnassa keskustellaan syvällisemmin ISIS-terroristijärjestöstä. Jokainen ISIS-vaimo on Daeshin eli kalifaatin eli islamilaisen valtion jäsen. Daesh eli ISIS on terroristijärjestö, johon kuuluminen on kansainvälisen lain mukaan rikos. Mäenpää kummeksui ja piti erittäin vaarallisena ennakkopäätöksenä terrorijärjestön jäsenien tuomista takaisin Suomeen hallituksen poliittisella siunauksella.

Muistettava on Mäenpään mukaan myös, että Al-Hol -välikysymyskeskustelu koskee vain noin 40 henkilöä, kun pelkästään vuonna 2015 Suomeen saapui 32 000 turvapaikanhakijaa, ja tuon jälkeenkin potentiaalisesti vaarallisten tulijoiden virta on jatkunut tasaisena.

Myöhäisyölle venyneen välikysymyskeskustelun viimeisen kysymyksen Haavistolle esitti Mäenpää. Kansanedustaja tiedusteli, oliko Haavistolla suunnitelma, jossa al-Holin leirillä olevat Suomen kansalaiset olisi kuljetettu Suomeen. Vastauksessaan Haavisto totesi, että varmasti leirin purkautumiseen ja leiriläisten liikkeellelähtöön ovat viranomaiset varautuneet useammallakin skenaariolla. Haavisto kertoi, ettei edes tunne kaikkia näitä skenaarioita.

Luottamusäänestyksessä Haavisto sai hallituspuolueiden luottamuksen.