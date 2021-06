Kansanedustaja Mäkynen: Ulosottolaitos vie tuhkatkin pesästä

Kansanedustaja Jukka Mäkynen (ps.) on jättänyt tänään ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen kevytyrittäjän asemasta ulosoton asiakkaana.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkysen tietoon on tullut tapaus, jossa vain muutamia satoja euroja kuukaudessa tienaavalta kevytyrittäjältä ulosotto vie kolmasosan tuloista joka kuukausi. Henkilö on tuonut kaikki tarvittavat tiliotteet Mäkyselle nähtäväksi, ja niistä käy ilmi, että viimeiseltä neljältä kuukaudelta henkilölle on jäänyt ulosoton perinnän jälkeen vain muutamia satoja euroja kuukaudessa. Henkilö ei saa sosiaalitukia tai muitakaan avustuksia.

Tällaiset perintätoimet ovat Mäkysen mukaan lainvastaisia, sillä Suomen laki takaa jokaiselle ulosoton kohteena olevalle henkilölle niin sanotun suojaosan. Se tarkoittaa sitä, että yksinasuvalle ja ilman elatusvelvollisia olevalle ulosottovelalliselle on jäätävä ulosoton jälkeen rahaa kuukaudessa 681,30 euroa. Suojaosan suuruuteen velallisen omat tulot eivät vaikuta.

Mäkynen on tyrmistynyt ulosottolaitoksen toiminnasta.

– Ulosoton asiakkaana oleva henkilö kysyi ensimmäisen kerran lainvastaisesta perinnästä ulosottolaitokselta 4.5.2021. Tämän lisäksi henkilö laittoi useita muitakin tiedusteluja ulosottolaitokseen koskien maksujärjestelyitä. Hän sai vastauksen kysymyksiinsä vasta 29.6.2021. Ulosottolaitoksen ulosottotarkastajan mukaan henkilön asiaa ei voida käsitellä, koska hänet katsotaan yrittäjäksi. Hänen asiansa vastuu siirretään ulosottolaitoksessa laajaan perintään ulosottoylitarkastajalle, johon hänen kehotettiin olemaan yhteydessä.

– Henkilö on aikaisemmin toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat sähköpostilla ulosottolaitokseen, eikä hän saanut vastausta kohtuullisessa ajassa, vaan henkilön 4.5.2021 aloitettuun kyselyyn ulosottolaitokselle tuli vastaus vasta 29.6.2021, joten henkilö joutuu aloittamaan saman kyselykierroksen uudestaan alusta, Mäkynen toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Kansanedustaja kokee tilanteen todella huolestuttavaksi.

– Maassamme on paljon ulosoton asiakkaina olevia henkilöitä, ja määrä kasvaa koronapandemiasta aiheutuvien konkurssien myötä. Tietooni tullut tapaus osoittaa, että ulosottolaitos rikkoo ulosoton suojaosaa koskevaa lakia periessään maksuja tilanteessa, jossa vain muutamia satoja euroja kuukaudessa tienaavalta kevytyrittäjältä peritään ulosottomaksuja joka kuukausi.

Mäkynen katsoo olevan täysin käsittämätöntä, että ulosottolaitos ei pysty tarjoamaan maksujärjestelyjä tilanteessa, jossa kevytyrittäjä itse on toimittanut tarvittavat asiakirjat ulosottolaitokseen, jotka osoittavat jo neljä kuukautta kestäneen lainvastaisen perinnän.

– En ihmettele, miksi suomalaiset eivät lähde enää yrittämään. Kannustus pienyrittämiseen tuhotaan täysin tällaisilla toimenpiteillä, Mäkynen korostaa.