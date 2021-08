Kansanedustaja Mari Rantanen Afganistanin tilanteesta: ”Suomi ei voi pelastaa Afganistania”

Länsimaisen liittouman tukema hallinto on luhistunut ääri-islamilaisen Taliban-liikkeen otettua vallan Afganistanissa. Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen pitää Afganistania esimerkkinä epäonnistuneesta kansainvälisestä hankkeesta ja tilannetta katastrofina erityisesti naisten ja lasten oikeuksien kannalta.

– Liittouma on tehnyt 20 vuotta töitä vakaan ja turvallisen hallinnon eteen koulutuksella ja materiaaliavulla. Suomikin on tukenut toimintaa lähes miljardilla eurolla. Kuitenkin aseet ja varusteet laskettiin heti Talebanin edessä, ja nyt koko asearsenaali on terroristien käsissä. Arvot, demokratia tai uskonto eivät ole vientitavaraa, Mari Rantanen toteaa.

Hallitus kaavailee noin 170 henkilön tuomista Suomeen Afganistanista arviolta 700 000 euroa kustantavassa operaatiossa. Tulijajoukko koostuu Suomen Kabulin-edustustolle työskennelleistä entisistä ja nykyisistä työntekijöistä ja näiden perheenjäsenistä.

– Turvapaikanhakijoiden määrä ei tule jäämään tänne tuotuihin henkilöihin, vaan Afganistanissa on valtava määrä ihmisiä lähtökuopissa, puhumattakaan kriisin varjolla muualta liikkeelle lähtevistä. Syyrian sodan aiheuttaman vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana Suomeen tulleista 32 500 henkilöstä vain vajaa 900 oli syyrialaisia, Rantanen huomauttaa.

Rantasen mukaan Suomen tulee reagoida nopeasti Talebanin nousuun Afganistanissa.

– Suomen tulisi välittömästi lopettaa kaikki rahallinen tuki Afganistaniin ja Taleban-liikkeelle. Lisäksi hallituksen tulee ripeästi ryhtyä valmistelemaan hätätilalakeja vuoden 2015 pakolaiskriisin kaltaisen tilanteen ehkäisemiseksi. Suomi ei voi pelastaa Afganistania eikä Suomeen muuttaminen poista ongelmia Afganistanissa. Täällä ei ole pystytty integroimaan edes tähän mennessä turvapaikkaa hakeneita, Rantanen perustelee.

Rantasen mukaan tietyt asiat toistuvat Lähi-Idän katastrofeista kertovissa uutisissa.

– Jostain syystä Kabulin lentokentän uutiskuvat näyttävät jälleen sen, että yleisen kaaoksen ja hälinän keskellä poistumista yrittävät henkilöt ovat nuoria miehiä. Naisia ja lapsia ei juurikaan näy. Onko jälleen käymässä niin, että ne, joiden pitäisi puolustaa kotimaataan ja perheitään, lähtevät karkuun, Rantanen ihmettelee.