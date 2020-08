Kansanedustaja Mia Laiho: Kasvomaskisuositus jäi torsoksi

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on tyytyväinen, että hallitus antoi viimein julkisen liikenteen maskisuosituksen. Laiho kuitenkin pitää Valtioneuvoston ja THL:n tänään julkaistua kasvomaskisuositusta puutteellisena ja sekavana.

Suojamaskien käytön suositus kohdistuu vain niille alueille, joissa on todettu tartuntoja. Laihon mukaan tämä ei kuitenkaan riitä julkisen liikenteen osalta, sillä korona ei tunnista maakuntarajoja vaan liikkuu ihmisten mukana.

– On hienoa, että vihdoin saatiin kauan odotettu maskisuositus, mutta miksi näin yksinkertaisesta asiasta on tehty näin vaikea. Bussit, metrot ja junat sekä taksit ovat keskeinen osa ihmisten liikkumista, eikä koronavirus tunnista sairaanhoitopiirien rajoja. Ihmiset matkustavat töihin ja vapaa-ajalla myös Suomen sisällä. Maskisuositus pitäisikin ehdottomasti ulottaa myös valtakunnalliseen liikenteeseen. Turvavälin pitäminen on hankalaa pitkänlinjan busseissa, junissa ja lennoilla, jotka ylittävät eri maakuntien rajat. Kaukoliikenteen linja-autoissa ja junavaunuissa vietetty altistumisaika on myös selvästi pidempi, kertoo Laiho.

Suosituksen ylimalkaisuudesta kertoo myös se, ettei siinä mainita koskeeko suositus myös junien ja linja-autojen laitureita, pysäkkejä, odotusauloja tai satama- ja lentokenttäterminaaleja, vaikka suositus on kohdistettu lähinnä joukkoliikenteeseen.

– Julkisilla paikoilla, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, suojamaski on oleellinen asia koronaviruksen vastaisessa työssä. Koronaturvalliseen liikkumiseen ei päästä vain alueellisilla suosituksilla. Korona liikkuu yli maakuntarajojen bussien, junien ja taksien mukana. Miten edes voidaan ajatella, ettei lentokentältä tai Helsingistä esim. Joensuuhun, Savonlinnaan, Seinäjoelle tai Kokkolaan junalla tai bussilla siirtyvä matkustaja tartuttaisi siellä yhtä lailla kuin HSL:n bussissa ja matkustusaika on vielä pidempi. Koronavirus ei tunne rajoja, toteaa Laiho.

Laiho on jättämässä kasvomaskisuosituksen epäselvyyksistä kirjallista kysymystä hallitukselle.