Kansanedustaja Minna Reijonen: Kuinka varmistetaan, ettei Afganistanista Suomeen tuoduilla henkilöillä ole yhteyksiä terroristijärjestöihin?

Suomi on uusimpien tietojen mukaan tuonut Afganistanista 413 henkilöä. Etukäteen saapuvien lukumäärä arvioitiin huomattavasti pienemmäksi. Valtioneuvoston mukaan tulijoita piti olla 170.

Määrä on siis kasvanut 243 henkilöllä alkuperäisestä suunnitelmasta. Saapujien joukossa on ollut ainakin Suomen kansalaisia, oleskeluluvan saaneita, lähetystön työntekijöitä sekä EU:hun ja Natoon liittyvää henkilöstöä.

-Evakuoinneissa Suomeen tuli humanitaarisista syistä myös muitakin henkilöitä, joiden on mahdollista hakea turvapaikkaa Suomesta. Tiedämmekö ketä he ovat, kysyy Reijonen.

Terrorismin uhka on olemassa Suomessakin. On erittäin tärkeä varmistua, ettei Suomeen tule terroristiseen toimintaan liittyviä henkilöitä tai henkilöitä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestöihin.

Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa 32 476 henkilöä. Silloinen sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kommentoi Ylen A2 Turvattomuusillassa, että näistä jokaisen taustat tunnetaan.

– Myöhemmin Migri kertoi, että tulijoista suurin yksittäinen profiili oli ollut sotilaskoulutettuja ammattisotilaita. Näitä saattoi uutisen mukaan olla jopa 30 – 40 prosenttia tulijoista, kertoo Reijonen.

Brittilehti The Guardian uutisoi 23.8.2021, että Afganistanista pois lennätettyjen joukossa on ollut henkilöitä, jotka muodostavat ”suoran uhan” Britannialle. Yksi näistä pääsi Britanniaan asti, yksi Saksaan.

Ruotsalainen Expressen lehti uutisoi, että ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Isisin jäseniä on epäilty soluttautuneen sekä lehtokentälle, että maasta pois pyrkivien afganistanilaisten siviilien joukkoon.

Miten ja kuinka tarkkaan varmistettiin Afganistanin evakuoinneissa, ettei lentojen yhteydessä Suomeen ole tullut tai ole myöhemmin tulossa henkilöitä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestöihin tai ovat osallisena terroristisessa toiminnassa? Tästä Reijonen teki kirjallisen kysymyksen vastuuministerille.