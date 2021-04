Kansanedustaja Purra: Kenttätyössä oleville poliiseille mahdollistettava rokotus heti

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra vaatii kenttätyössä olevien poliisien nostamista rokotejärjestyksessä. Hänen mukaansa tartuntavaara poliisien työssä on todellinen ja jatkuva. Poliisin työssä terveysturvallisuus ei käytännössä toteudu.

Poliisiasioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajana Riikka Purra kertoo saavansa paljon huolestuneita viestejä kenttätyössä olevilta poliiseilta, jotka ihmettelevät, onko heidän tarpeensa saada koronarokote unohdettu.

Purran mukaan poliiseille on annettu ohjeistus välttää pitkäaikaista oleilua oireilevan kanssa, käyttää maskeja ja huolehtia turvaväleistä, mutta usein näitä suosituksia ei ole mahdollista toteuttaa.

– Keskustelin juuri poliisin kanssa, joka kuvasi tyypillistä päiväänsä. Hän oli kiireellisessä hälytysajossa A-keikalle eikä voinut pukea maskia päälleen. Aggressiivinen ja sivullisia vahingoittamiseen käyvällä välineellä uhkaava narkomaani piti ottaa nopeasti kiinni. Käsistä kiinni pitäen henkilö talutetaan auton luo ja tehdään turvallisuustarkastus ja otetaan ruiskut pois. Henkilön nenä vuotaa ja räkä lentää. Putkalle päästyä normaali säilöönpanotarkastus.

– Pian tämän jälkeen poliisit saavat kuulla, että kyseinen henkilö oli aiemmin samana päivänä ollut autossa, jota on ajanut koronapositiivinen henkilö. On todennäköistä, että juuri kiinni otettu henkilö on myös koronapositiivinen, ainakin vahvasti altistunut, Purra kuvaa.

– Tiedon jälkeen poliisien vuoro jatkuu kuitenkin aivan normaalisti. He käyvät ihmisten kodeissa, syövät yhteisessä taukohuoneessa ja lopuksi menevät koteihinsa.

Purra kertoo, että poliisit myös kuljettavat karanteenia noudattamatta jättäviä tartunnan saaneita henkilöitä sairaalaan ja koteihin.

– Ainoa suojautuminen on maski ja kertakäyttöhanskat. Edes suojahaalareita ei voi pukea, koska voimankäyttövälineet jäisivät sen alle. Poliisilla on näissäkin tapauksissa jatkuva fyysisen kontaktin uhka. Tämän jälkeen työvuoro jatkuu samalla mahdollisesti saastuneella haalarilla, koska vaihtohaalareita ei ole, Purra ihmettelee.

– Poliisin työ on raskasta ja vaativaa ja työhyvinvointi muutenkin huolestuttavassa laskussa. Jatkuva tartuntavaara puutteellisine suojavälineineen lisää työhön merkittävän terveyteen kohdistuvan lisäuhan. Poliisit pitäisi ehdottomasti nostaa ammattiryhmänä rokotejonossa ja mahdollistaa heille rokotteen saaminen välittömästi, Purra vaatii.