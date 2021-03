Kansanedustaja Ranne: Kiina päästää viidessä tunnissa saman mitä Suomi vähentää liikennepäästöjä vuoteen 2030 mennessä

Kansanedustaja Lulu Ranne kysyi torstain kyselytunnilla hallitukselta sen kaavailemista liikenteen päästötavoitteista.

– Hallituksen ylikireä ilmastotavoite on puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on valmis vaikeuttamaan yhteiskunnan toimintaa kuinka paljon tahansa. Se on unohtanut, että ihmisten ja tavaroiden kohtuuhintainen liikkuvuus on keskeinen osa Suomen tuottavuutta ja välttämätöntä maamme menestymiselle, perussuomalaisten kansanedustaja Ranne muistutti.

Ranteen mukaan hallituksen ilmastopolitiikan kärki on vastuuton. Ilmastotavoitteisiin vedoten se rajoittaa liikkumista ja kulutusta ”korottamalla ovelasti” biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ja valmistelemalla liikenteen kotimaista päästökauppaa.

Ranne kuvaa asian mittakaavaa toteamalla, että Suomen tavoittelema koko päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vastaa Kiinan noin 5 tunnin päästöjä.

– Viiden tunnin!

– Kannattaako Suomen menestyminen todellakin uhrata Kiinan viiden tunnin päästöjen kuittaamiseksi? Onko tämä oikeudenmukaista? Ranne kysyy hallitukselta.