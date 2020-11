Kansanedustaja Ranne: Suomi on Ruotsin tiellä maahanmuuttajanuorten integraatiossa

Keskeistä Ruotsin tien välttämisessä on, että tietyn kulttuuritaustan omaavia maahanmuuttajia ei oteta Suomeen enää enempää, sillä mitkään toimet eivät heitä kotouta. Näin kertoo kansanedustaja Lulu Ranne.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne vieraili tänään Svenska Ylen ohjelmassa Slaget efter tolv. Ohjelmassa pohdittiin viime päivinä otsikoihin noussutta väkivaltaisten nuorisojengien ongelmaa toimittaja Bettina Sågbomin johdolla.

– Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat yliedustettuina väkivaltarikoksiin ryhtyvissä nuorisojoukoissa. Suomella on vielä mahdollisuus välttää tekemästä samoja virheitä kuin Ruotsissa, jonne otettiin liian paljon maahanmuuttajia liian nopeasti, Ranne sanoo.

Ranteen mukaan Ruotsissa on tehty valtavilla rahasummilla kaikki mahdollinen maahanmuuttajien integroimiseksi, mutta tiettyjen kulttuuritaustojen edustajien kohdalla se ei ole onnistunut. Se ei ole onnistunut Ruotsissa, se ei ole onnistunut missään, eikä se tule onnistumaan Suomessakaan.

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret kokevat juurettomuutta ja osattomuutta, mutta miksi?

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret käyvät ikäluokkansa mukaisia kouluja kuten ikätoverinsakin. Sen lisäksi monet muslimiperheiden lapset joutuvat käymään huomattavan määrän koraanikoulutusta iltaisin, viikonloppuisin ja jopa koulupäivän aikana sovellusten kautta, Ranne kertoo.

– Tuloksena on sovittamaton ristiriita. Nuorten vapaa-aikaa ja voimia syö jatkuva lisäopiskelu, josta kantaväestön ikätoverit eivät juuri tiedä, saati ymmärrä. Ympärillä on länsimainen maallistunut kulttuuri, arvot ja tavat, joihin pitäisi kiinnittyä integroituakseen. Samaan aikaan saa jatkuvaa ankaraakin uskonnollista opetusta, jonka mukaan ympäröivän yhteiskunnan arvojen ja tapojen omaksuminen on haram, eli kiellettyä.

Ei ole ihme, jos lapset ja nuoret kokevat juurettomuutta ja osattomuutta, eikä integroituminen onnistu, Ranne toteaa.

Lapsista on otettava tiukasti kiinni – mutta niin on heidän vanhemmistaankin

Ranteen mukaan keskeistä Ruotsin tien välttämisessä on, että tällaisen kulttuuritaustan omaavia maahanmuuttajia ei oteta Suomeen enää enempää. Mitkään toimet eivät heitä kotouta.

– Täällä jo olevista ongelmalapsista ja -nuorista on otettava tiukka ote heidän saamisekseen pois jengeistä, mutta se ei riitä. Koska mielestään hyvää muslimikasvatusta tarjoavilta vanhemmilta tulee koko ajan ristiriitaista signaalia, myös heille on tehtävä selväksi velvollisuutensa kasvattaa lapsensa Suomen yhteiskuntaan, ei siihen, josta he lähtivät, kansanedustaja Ranne muistuttaa.