Kansanedustaja Rantanen: Keplotellaanko ”suomalaisiin rinnastettavat” al-Holista saapuneet ISIS-aikuiset pois rikosvastuusta?

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Syyrian al-Holin leiriltä palaavia suomalaistaustaisia henkilöitä.

Nyt saapuneet ISIS-henkilöt ovat kaksi naista ja kuusi lasta, joita on kuvattu suomalaisiksi tai siihen rinnastettavissa oleviksi.

– Suomen kansalaiseen rinnastettavissa oleva on uusi termi, jonka käyttöä ja oikeudellista merkitystä toivon tarkennettavan, Mari Rantanen selvittää.

Kysymyksessään Rantanen tiedustelee minkälaiseen vastuuseen terroristijärjestö ISIS:n toimintaan osallistuneet ja lapsensa terroristijärjestön vaikutusalueelle vieneet naiset joutuvat. Esimerkiksi palautuksissa viranomaisyhteistyötä tehnyt Saksa on ilmoittanut, että sinne palaavat naiset joutuvat rikosprosessin kohteeksi.

– Hallitus on kansan selän takana keplotellut aikuiset ISIS-naiset Suomeen lasten varjolla, mutta keplotellaanko heidät myös pois rikosvastuusta? Suomessa ei ole tähän mennessä nostettu syytettä yhtäkään terroristijärjestöön kuulunutta vastaan, Rantanen huomauttaa.

Suomesta terroristijärjestö ISIS:n toimintaan Syyriaan lähteneitä henkilöitä on noin 80. Joukossa on myös vierastaistelijoiksi lähteneitä miehiä.

– Nyt kun pää on saatu auki aikuisten palauttamisen suhteen ja sitä on perusteltu erilaisilla säännöillä ja ohjeilla, on mielestäni kansan oikeus tietää, suunnitellaanko viranomaisten taholta myös miesten paluuta, Rantanen päättää.