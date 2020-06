Kansanedustaja Rantanen mielenosoitukseen osallistuneista poliiseista: ”Poliisilla ei ole tarvetta tehdä politiikkaa virkatyössään”

Perussuomalaisten kansanedustaja Rantanen jätti tänään kirjallisen kysymyksen poliisin osallistumisesta mielenosoitukseen.

Kaksi vanhempaa konstaapelia kuvattiin keskiviikkona Senaatintorin mielenosoituksessa kylttien ja iskulauseiden kanssa.

– Luottamus poliisiin on kansalaisten keskuudessa korkealla. Suomessa poliisi on nähty puolueettomana virkamiehenä, jonka toiminta perustuu lakiin. Mielestäni ei ole soveliasta, että poliisi osallistuu virkapuvussa mielenosoitukseen riippumatta siitä, kuinka hyvästä asiasta on kysymys. Ne poliisit, jotka haluavat osallistua mielenilmauksiin, voivat tehdä sen siviilinä ilman virkapukua, kansanedustaja Mari Rantanen kertoo.

Suomalaispoliisit osoittivat tukeaan Black Lives Matter -mielen­osoitukselle: ”Seisomme tämän viestin takana” https://t.co/SbBMVTw5dQ — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) June 4, 2020

Rantanen teki tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy miten asiasta vastaava ministeri aikoo varmistaa, että jatkossa poliisi pidättäytyy osallistumasta mielenilmauksiin virkatehtävissä ollessaan.

– Poliisilla ei ole tarvetta tehdä politiikkaa virkatyössään. Ottaen huomioon sisäministeriön tilanteen, on aivan varmaa, että poliisin toimintaa kuitenkin politisoidaan tällä kaudella. Toivon lämpimästi, että suomalainen poliisi pysyy sellaisena kuin se on ja pitää leijonansa edelleen riippumattomana, arvostettuna ja kirkkaana, Rantanen korostaa.

Senaatintorin mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan yli 3 000 henkilöä. Koronavirustilanteen vuoksi tällä hetkellä yli 500 henkilön kokoontumiset ovat kokonaan kielletty. Poliisilta kesti kuitenkin yli tunti keskeyttää mielenosoitus.