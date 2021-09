Kansanedustaja Reijonen kotimaassaan lomailevista turvapaikan saaneista pakolaisista: ”Onko turvapaikalle tai oleskeluluvalle enää perusteita?”

Kansanedustaja Minna Reijonen teki Suomen Afganistan-operaation aikana toimenpidealoitteen, että turvapaikkapolitiikkaa järkeistetään. Toimenpidealoite etenee eduskunnassa käsittelyyn syysistuntokauden alkaessa.

Turvapaikkaa Suomesta haetaan muun muassa kotimaassa koetun vainon, väkivallan tai kuolemanvaaran takia. Vainoa nämä turvapaikanhakijat ovat tyypillisesti kokeneet esimerkiksi uskonnon, kansallisuuden tai etnisen alkuperän vuoksi.

– Henkilöiden, joille oleskelulupa on myönnetty, on kuitenkin mahdollista lomailla kotimaassaan, siis siellä, missä he eivät voi asua vainon, väkivallan tai kuolemanvaaran takia, ihmettelee kansanedustaja Minna Reijonen.

Kotimaassa lomailuun eri maissa suhtaudutaan eri tavoin. Esimerkiksi Sveitsissä on tiettävästi peruutettu oleskelulupia, jos henkilö onkin lomaillut kotimaassaan sen jälkeen, kun turvapaikka on myönnetty.

– Suomen eduskunnan on keskusteltava asiasta. Onko suojelu tarpeen, jos kuitenkin on mahdollista lähteä lomailemaan maahan, josta uhkan vuoksi on haettu turvapaikkaa toisesta valtiosta? On tärkeää myös Suomessa tarkastella tilannetta ja puuttua asiaan, toteaa Reijonen.

Reijosen mukaan on pohdittava, onko kyseessä järkevä varojen ja sosiaaliturvan käyttö, jos henkilö pakenee hengenvaarassa pois jostain maasta ja sen jälkeen kuitenkin lomailee maassa, josta on paennut.

– Onko turvapaikalle tai oleskeluluvalle silloin enää perusteita? Tuntuu oudolle, että esimerkiksi Afganistanin operaatiossa Suomi lähetti kriisialueelle suomalaisia sotilaita, jotka todennäköisesti joutuivat evakuoimaan myös näitä lomailemaan lähteneitä henkilöitä, ihmettelee Reijonen.

Hallituksen olisi ryhdyttävä – Reijonen toteaa – toimenpiteisiin järkeistääkseen turvapaikkapolitiikkaa.

– Maahan, josta on paettu turvapaikkaa hakien, ei lähdetä takaisin lomailemaan ja aiheuteta lisäkustannuksia turvapaikan myöntäneelle Suomelle, kun ja jos kotimaassa tilanne kärjistyy ja esimerkiksi tarvitaan sotilaallista apua tai kuljetuksia Suomelta. Tällöin vastuu kotimaasta poistumiseen ja siitä aiheutuneisiin kuluihin tulee mennä henkilölle itselleen.