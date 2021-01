Kansanedustaja Reijonen: Kuinka paljon ISIS-terroristien ja heidän perheidensä tuomisesta Suomeen ollaan valmiita maksamaan?

Suomalaisia on pitkään puhuttanut Syyriassa sijaitsevan al-Holin leirin tapahtumat ja sieltä tehdyt kotiuttamiset.

Leiriltä on jo kotiutettu ISIS-naisia ja heidän lapsiaan Suomeen. Lapsista osa on lähes täysi-ikäisiä. Useita tahoilta on nostettu esiin sekä näiden ISIS-naisten että heidän lastensa aikaansaama turvallisuusuhka.

-Turvallisuusuhka ei kuitenkaan ole vaikuttanut mitenkään vihervasemmistohallituksen siunaamaan operaatioon tuoda näitä ISIS-naisia, jotka ovat lähteneet vapaaehtoisesti äärimmäiseen julmaan terroristiseen tarkoitukseen perustettuun ISISin ”valtakuntaan” ja pysymään siellä viimeiseen asti lastensa hyvinvoinnista välittämättä, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Lisäksi eduskunta ei tunnu olevan tietoinen mahdollisista leiriin liittyvistä jatkosuunnitelmista. Päätöksenteko on ulkoistettu hallitukselta virkamiehille, vaikka kyseessä on merkittävästä Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Kokonaiskustannuksiksi aiemmin esitetty arvio on noin 300 000 euroa. Nyt kun on tullut esille suunnitelma kaikkien Suomeen siteitä omaavien leirillä olevien tuomiseen Suomeen, niin kustannukset tulevat olemaan varmasti huomattavasti korkeammat.

– On vaikeaa keksiä, mihin ammattiin terroristiseen toimintaan osallistuminen pätevöittäisi, joten kovin nopealla aikataululla näitä ISIS-naisia tai heidän lähes täysi-ikäisiä lapsiaan tuskin työmarkkinoilla nähdään, sanoo Reijonen.

Tuontikustannukset tulevatkin todennäköisesti olemaan vain pieni osa todellisista kustannuksista. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan suuria, sillä kustannuksiin tulee laskea mukaan ISIS-naisten ja heidän lastensa elatus, terapiat, kuntoutus ja muut kotoutustoimet.

– Täytyy ihmetellä, miten hallituksella riittää loputtomasti rahaa näihin ideologisiin hankkeisiin, mutta kun puhutaan vaikkapa suomalaisista vanhuksista, niin rahaa ei ole koskaan riittävästi. Mitä jos tuokin raha olisi käytetty vaikkapa lastensuojeluun tai omaishoitoon, sanoo Reijonen.

Näiden nyt tuotujen ja leirillä vielä olevien naisten suhteen täytyy muistaa, että he ovat niitä, jotka ovat olleet ISIS-järjestön toiminnassa mukana aivan viimeiseen asti. He ovat myös pitäneet lapsensa mukana aivan viimeiseen asti. Reijonen uskoo, että jos ISIS-naiset oikeasti olisivat irtautuneet terroristisesta ajattelusta ja ajatelleet edes vähän lastensa etua, he olisivat tulleet pois Syyriasta jo vuosia sitten.

– Tämä on se syy, miksi juuri nämä naiset muodostavat meille tuvallisuusriskin, sanoo Reijonen.

Reijonen teki kirjallisen kysymyksen vastuuministerille, paljonko al-Holiin liittyvät kustannukset ovat olleet tähän mennessä ja paljonko toimiin aiotaan vielä varata.