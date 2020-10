Kansanedustaja Reijonen: Lähiruoka on todellista ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä luo elinvoimaa maaseudulle

Kansanedustaja Minna Reijonen jätti talousarvioaloitteen, että laadittaisiin selvitys, jossa selvitetään millaisia vaikutuksia, olisi valtion, kuntien ja em. tahojen ostopalveluna tuotettujen ruokapalveluiden siirtymisellä kokonaan kotimaiseen, pääsääntöisesti lähiruokaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen jätti asiasta talousarvioaloitteen jo viime vuonna. Reijonen on myös tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerille ja ottanut asian esille useamman kerran eduskunnan täysistunnoissa.

– Hallitus ei ole ollut kiinnostunut selvityksen tekemisestä, mikä on harmillista, sanoo Reijonen.

Lähiruoka on todellista ympäristön- ja luonnonsuojelua

Lähiruoan reitti ruokapöytään on lyhyt ja sillä tuetaan alueen ruokaketjua ja paikallista ruokakulttuuria.

– Lähiruoan tuotanto luo työpaikkoja ja tuloja alueen asukkaille ja vahvistaa näin alueen taloutta, toteaa Reijonen.

Valitsemalla lähiruokaa voidaan vaikuttaa alueen ympäristön tilaan ja huoltovarmuuteen. Suomessa raaka-aineita on mahdollista tuottaa turvallisesti, sillä maaperä on puhdas ja puhdasta vettä on käytettävissä runsaasti.

Selvitys helpottaisi poliittisia päätöksiä

Selvityksessä tarkasteltaisiin siirtymisen vaikutuksia ympäristöön, työllisyyteen sekä suoraan, että välillisesti, haja-asutusalueiden elinvoimaan ja huoltovarmuuteen. Selvitettäisiin myös siirtymisen kustannusvaikutuksia edellä mainitut osa-alueet huomioon ottaen valtiolle ja kunnille. Selvityksessä selvitettäisiin millä aikataululla siirtyminen olisi mahdollinen ja mitä lakimuutoksia se edellyttäisi.

– Selvityksen jälkeen olisi helpompi tehdä poliittisia päätöksiä lähiruokaan siirtymisestä, sanoo Reijonen.