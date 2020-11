Kansanedustaja Reijonen: Uutinen Helsingin väkivaltaisista maahanmuuttajataustaisista nuorisojengeistä on järkyttävä

Toimivatko erilaiset maahanmuuttajille tarjotut tuet itse asiassa lamaannuttavana tekijänä?

Helsingin Sanomissa uutisoitiin 10.11.2020, että Helsingin keskustassa liikkuu erilaisissa joukoissa 100- 150 nuorta, jotka ovat valmiita käyttämään väkivaltaa ja heillä on teräaseita. Näistä suurin osa on poliisin ja nuorisotyöntekijöiden mukaan ulkomaalaistaustaisia Lähi-idästä tai Somaliasta. Asiantuntijoiden mukaan tämä on yksi uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö.

Poliisi huolissaan

Poliisi on julkisuudessa sanonut, että Ruotsin kaltainen kehitys ulkomaalaistaustaisten rikollisuudessa, katujengiytymisessä ja alueiden eriytymisessä on täysin mahdollista myös Suomessa.

Suomessa on käytetty valtavasti rahaa erilaiseen kotouttamiseen ja maahanmuuton tukiin. Pääkaupunkiseudulla jo 50 % toimeentulotuensaajista on maahanmuuttajataustaisia.

– On tehty tutkimuksia, että huono-osaisuus on osittain periytyvää, sanoo kansanedustaja Reijonen.

Toimiiko kotouttaminen?

Reijosen mukaan voi olla mahdollista, että joillakin kotouttamistoimilla vain lisätään eriytymistä, jos vieraskieliset asetetaan erityiseen ja erilaiseen asemaan.

– Toimivatko erilaiset maahanmuuttajille tarjotut tuet lamaannuttavana tekijänä, kysyy Reijonen.

Reijonen teki asiasta kirjallisen kysymyksen, mitä hallitus aikoo tehdä eri tavalla, että nykyisen kaltainen kehitys, jossa maahanmuuttajat käyttäytyvät väkivaltaisesti kaduilla, saadaan pysähtymään.