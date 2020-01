Kansanedustaja Ronkainen Hämeenlinnan murhasta: ”Hallituksen politiikka asettaa kantasuomalaiset vaaraan”

Edustaja Ronkaisen mukaan varoitukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen uskoo, että alkuviikosta tapahtunut nuoren suomalaisnaisen murha Hämeenlinnassa olisi voitu välttää perussuomalaisten esittämällä turvapaikanhakupolitiikalla.

– Hämeenlinnan murhenäytelmä on surullinen ja täysin turha. Perussuomalaiset ovat esittäneet jo pitkään, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet hakijat otetaan säilöön. Tämä ei tarkoita vankilan kaltaisia oloja, vaan maassa laittomasti olevien karkotettavien henkilöiden liikkumisen kontrollointia siten, että ainoa suunta on maasta pois.

Ronkainen arvostelee hallitusta ja erityisesti sisäministeri Maria Ohisaloa siitä, että nämä eivät puolusta tyttöjen ja naisten oikeuksia ulkomailta tulevalta seksuaali- ja kunniaväkivallalta. Myös tuore kansliapäällikön nimitys saa Ronkaisen epäilemään sitä, että asialle tehtäisiin mitään hallituksen taholta.

– Nyt viimeistään sisäministeri Ohisalon tulisi herätä voimakkaasti puolustamaan tyttöjen ja naisten oikeutta koskemattomuutta täysin toisenlaisesta kulttuurista tulevien turvapaikanhakijoiden taholta. Täysi mediahiljaisuus ja ”perus- ja ihmisoikeuksien” asiantuntijan Kirsi Pimiän nimittäminen sisäministeriön kansliapäälliköksi kertoo, että turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaali- ja kunniaväkivalta tulee jatkossa päinvastoin kiihtymään.

Lopuksi Ronkainen syyttää hallitusta välinpitämättömyydestä ja politiikasta, joka asettaa kantasuomalaiset vaaraan.

– Ulkomaalaisten osuus rikoksista epäillyistä on tilastojen mukaan äärimmäisen korostunut. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka on johdonmukaisesti ottanut kantaa ja pyrkinyt ennaltaehkäisemään turvapaikanhakijoiden rikollisuutta. Varoitukset ovat kaikuneet kuuroille korville ja tulokset ovat sen mukaiset. En voi hyväksyä sitä, että hallitus heikentää erityisesti tyttöjen ja naisten turvallisuutta monikulttuuri-ideologiallaan ja välinpitämättömyydellään.