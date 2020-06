Kansanedustaja Tavio: Hallitus maksoi ISIS-naisten paluulennot​

Aiemmin hallitus on linjannut, että Suomella ei ole velvoitetta alueelle vapaaehtoisesti menneiden aikuisten avustamiseen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio moittii hallitusta siitä, että al-Holin leiriltä haettiin ISIS-naisia Suomeen veronmaksajien kustannuksella.

Suomeen saapui sunnuntaina Turkista yhteensä 12 henkilöä. ​​Lentojen kustannuksia on mahdollista yrittää periä myöhemmin takaisin, mutta kansanedustaja Tavio arvioi, että kulut lentämisestä jäävät pysyvästi suomalaisille.​

Aiemmin hallitus on linjannut, että Suomella ei ole velvoitetta alueelle vapaaehtoisesti menneiden aikuisten avustamiseen.

– Mikä sai hallituksen linjan muuttumaan niin, että ISIS-naisia autettiin aktiivisesti palaamaan Suomeen? Tavio kysyy.​

Ulkoministeriö on avustanut Suomeen saapuneita alaikäisiä ja heidän huoltajiaan. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.