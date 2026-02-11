Kansanedustaja teki itsestään kansainvälisen vitsin – Israelin siirtokuntalaiset nauroivat päin naamaa

Ruotsidemokraattien Alexander Christianssonin polvistuminen israelilaisen siirtokuntarabbin edessä on herättänyt rajun pilkkaryöpyn ulkomailla.

Ruotsidemokraattien kansanedustaja Alexander Christiansson, 43, on joutunut kansainvälisen pilkan kohteeksi sen jälkeen, kun verkkoon levisi video, jossa hän polvistuu israelilaisen siirtokuntarabbin eteen matkallaan Länsirannalle. Lyhyt videopätkä on kerännyt valtavasti huomiota X:ssä, ja reaktiot ovat olleet kaikkea häpeästä avoimeen ivaan.

Yksi kommentoija kiteytti tunnelman tylysti: ”Raivotautinen koira osoittaisi enemmän itsekunnioitusta.”

Kansalainen uutisoi jo viime vuoden maaliskuussa, kun Ruotsidemokraattien kulttuuripoliittinen tiedottaja Christiansson kuvattiin polvistumassa israelilaisen siirtokuntalaisen edessä itkien ja vapisten Israelin matkan aikana. Kun hänen käytöstään jo tuolloin arvosteltiin, poliitikko syytti arvostelijoita ”antisemitisteiksi”. Samainen Christiansson päätti myös hallituspuolueita kuultuaan jakaa 9 miljoonan kruunun (noin 851 000 euron) avustukset amerikkalais-juutalaiselle aktivistikeskukselle Paideialle, joka toimii väestönvaihdon hyväksi Euroopassa.

Video herätti rajuja reaktioita

Christianssonin polvistuminen on herättänyt kysymyksiä siitä, miksi ruotsalainen huippupoliitikko käyttäytyy näin nöyristelevästi vieraan valtion edustajien edessä. Moni käyttäjä kuvailee kohtausta ”epätodelliseksi” ja ”noloimmaksi, mitä ruotsalaiselta poliitikolta on koskaan nähty”.

Laajasti jaetussa julkaisussa käyttäjä Ounka toteaa, että ”jopa paikalla olleet juutalaiset siirtolaiset nauroivat tilanteelle”.

Saksalainen tutkija ja somevaikuttaja Simon Goddek liittyi kritiikkiin kovin sanoin, syyttäen Christianssonia ”alistuvasta käytöksestä radikaalien siirtolaisten edessä, jotka ovat karkottaneet alueen alkuperäisväestön”.

Goddekin mukaan ”jopa raivotautisella koiralla on enemmän itsekunnioitusta kuin tällä shabbos goy´lla”.

Pilkan sävy kovenee

Useat kommentoijat huomauttavat ironian: puolue, joka esiintyy nationalistina, saa nyt edustajansa kautta syytöksiä siitä, että tämä osoittaa suurempaa lojaalisuutta Israelille kuin Ruotsille.

Eräs käyttäjä tiivisti tilanteen synkästi: ”Hän kumartui, jotta hänen päälleen sylkeminen olisi helpompaa.”

Toinen kysyi vain: ”Mitä helvettiä tämä on?”

Videolla kuuluu myös siirtokuntalaisten naurua. Raporttien mukaan paikalla olleet israelilaiset olivat aidosti hämmentyneitä ruotsalaispoliitikon polvistumisesta.

Christiansson vastaa – ja kaataa bensaa liekkeihin

Kritiikin kohteeksi joutunut Christiansson on puolustautunut syyttämällä arvostelijoitaan antisemitismistä. Hän on samalla vakuuttanut aikovansa entisestään vahvistaa tukeaan juutalaisille ja Israelille.

Tämä ei ole hillinnyt keskustelua – päinvastoin. Video jatkaa leviämistään esimerkkinä siitä, miten eurooppalaiset poliitikot voivat tehdä itsestään kansainvälisen naurunaiheen.

This is Swedish MP @AOchristiansson during his visit to Israel, openly humiliating himself, bowing like a cringing gentile slave before radical settlers who violently expelled the indigenous population. A rabid dog has greater honor than this shabbos goy. pic.twitter.com/UpZLgDNJGI — Dr. Simon Goddek (@goddek) February 7, 2026

