Kansanedustaja Tynkkynen: Baarit kiinni ja koronalinko seis!

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, joka kehottaa hallitusta antamaan määräyksen anniskeluravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta.

Anniskeluravintoloiden sulkemisella tavoiteltaisiin koronaepidemian leviämisen hillitsemistä.

– Nyt tulee ottaa käyttöön kaikki toimet, joilla pystytään jarruttamaan epidemian etenemistä. Hallitus on jo rajoittanut kokoontumisia ja sulkenut esimerkiksi kirjastoja, mutta samaan aikaan virus leviää anniskeluravintoloissa. Jokainen päivä on tässä taistelussa kriittinen. On odotettavissa, että viikonlopun koittaessa koronalinko pahenee ja yhä useampi saa tartunnan anniskeluravintoloista. Ihmisten pitää ymmärtää olla lähtemättä baariin, vaikka hallitus ei ole vielä absoluuttista kieltoa antanutkaan, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen toteaa.

Koronavirusepidemia on ajanut monet ravintolayrittäjät taloudelliseen ahdinkoon. Ravintolat ovat asiakaskadosta huolimatta pitäneet oviaan auki minimoidakseen tappioita, kun vakuutuksista ei ole saatu apua.

– Tässä tilanteessa viruksen leviämisen hillitseminen tulee asettaa etusijalle. Jos poikkeusolot pitkittyvät, myös yritystoiminta häiriintyy pidemmäksi aikaa, jolloin yhä useampi yritys ajautuu konkurssin partaalle. Ravintolayrityksille tulee valtiovallan toimesta antaa kaikki tarvittava tuki, jotta ovet voidaan sulkea ja yritystoimintaa jatkaa heti kun se on turvallista.

Hallitus on toistaiseksi kieltänyt yli kymmenen hengen kokoontumiset ja sulkenut useita julkisia paikkoja kuten museot, teatterit ja kirjastot. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske ravintoloiden normaalia anniskelutoimintaa, mikäli niissä ei järjestetä yli kymmenen hengen tapahtumia.