Kansanedustaja Vestman: Sähkön siirtohintojen hillitsemiseen jäi vieläkin korjattavaa – ”Rahastuskone on suljettava tiukemmin”

Kokoomuksen kansanedustaja ja energiajuristi Heikki Vestmanin mukaan hallituksen esitys sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi jäi puolitiehen. Vestman pitää hyvänä, että esitykseen on sisällytetty kokoomuksen jättämän lakialoitteen elementtejä lainvalmistelun lykkääntyessä. Hallituksen esitystä on parannettu antamalla Energiavirastolle mahdollisuus avata siirtohintojen valvontamallin. Eduskunnalle annettava esitys laskee verkkoyhtiöiden tuottoa enimmillään 350 miljoonalla eurolla, kun Vestmanin johdolla tehty kokoomuksen esitys leikkaisi verkkoyhtiöiden tuottoa jopa puolella miljardilla.

Vestmanin johdolla valmistellussa siirtohintojen hillitsemiseksi suunnitellussa lakipaketissa esitetään verkkoyhtiöiden monopolituoton merkittävää leikkaamista lakia muuttamalla, sähköyhtiöiden yli-investointeihin puuttumista ja siirtohintojen vuosittaisen korotuskaton pudottamista 5 prosenttiin. Kokoomus valmisteli lakialoitteen jo vuosi sitten, koska hallituksen tammikuussa julkaisema lakiluonnos sisälsi vain kosmeettisia muutoksia.

– Vuosi sitten hallitus ei ollut valmis puuttumaan mitenkään siirtohintojen tason määräävään viranomaisen valvontamalliin. Nyt hallituksella on vihdoin toinen ääni kellossa. Kokoomus on vaatinut nimenomaan tuottoprosentin sekä sähköverkon arvon pudottamista, mihin hallitus nyt osin vastaa. Korjaukset verkkoyhtiöiden valvontamalliin ovat kuitenkin riittämättömiä ja sisältävät riskin: Verkkoyhtiöt voivat valittaa tuomioistuimeen muutoksista, minkä ne myös varmasti tekevät. Verkkoyhtiöt ovat kerryttäneet lisäksi laskuttamatonta alijäämää, jonka turvin siirtohintoja voidaan nostaa edelleen. Eduskunnan on tartuttava näihin ongelmakohtiin, Heikki Vestman sanoo.

Kokoomuksen lakialoitteessa verkkoyhtiöiden tuottoaste heijastaisi verkkotoiminnan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosiasiallista pääomarakennetta. Kokoomus lisäisi lakiin myös vaatimuksen, että verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvon vastattava nykyistä paremmin todellisuutta. Lisäksi puolue on vaatinut, että hallitus peruisi esittelemänsä alijäämän tasoitusjakson pidennyksen. Alijäämän tasoitusjakson pidentäminen on suomalaisten kuluttajien ja yritysten edun vastaista, sillä se tarkoittaa ylimääräisiä hinnankorotusmahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Siirtohinnoilla rahastus maksaa suomalaisille jopa 500 miljoonaa euroa vuodessa ylimääräistä. Verkkoyhtiöt saavat tuottoa ”tyhjästä” laskennallisen verkonarvon perusteella niin kauan, kunnes laki saadaan korjattua. Lakiesityksemme on yhdistettävä hallituksen esityksen käsittelyyn eduskunnan valiokuntakäsittelyssä, jotta rahastukselle saadaan päätös, Vestman sanoo.

– Lukuisat asiantuntijat ja nyt myös eduskuntaan annettu kansalaisaloite, joka vastaa sisällöltään kokoomuksen lakialoitetta, puoltavat perusteellisempia muutoksia. Hallitus piiloutuu edelleen EU:n taakse ja väittää, ettei direktiivi mahdollista suurempia muutoksia. Emme voi sallia, että jokin toimia-ala ylittää kohtuuden vaatimukset taloudellisen kriisin keskellä, Vestman lisää.